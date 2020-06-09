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В США у истребителя F-35 при посадке сломалось шасси

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта, сообщает Air Force Times со ссылкой на заявление представителя военной базы.

Истребитель выполнял плановый полет, однако при посадке у него сломалось шасси, передает издание. Летчику удалось покинуть самолет, сейчас он проходит медосмотр.

Из-за инцидента взлетно-посадочную полосу авиабазы временно закрыли, говорится в публикации.

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Теги: США, истребитель, посадка
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