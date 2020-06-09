В США у истребителя F-35 при посадке сломалось шасси

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта, сообщает Air Force Times со ссылкой на заявление представителя военной базы.

Истребитель выполнял плановый полет, однако при посадке у него сломалось шасси, передает издание. Летчику удалось покинуть самолет, сейчас он проходит медосмотр.

Из-за инцидента взлетно-посадочную полосу авиабазы временно закрыли, говорится в публикации.

Ранее, 15 мая, американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor разбился во время тренировочного полета в штате Флорида. Пилот успел катапультировался, его госпитализировали. Из-за инцидента начали расследование.

