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Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта в США

Истребитель F-35 потерпел крушение в среду в штате Юта в США. Об этом сообщается на странице 388-го авиационного крыла ВВС США в «Твиттере».

»[Истребитель] F-35 из 388-го [авиационного крыла] разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы авиабазы Хилл. Пилот катапультировался», — сказано в сообщении.

На месте происшествия находятся спасатели. О причинах аварии не сообщалось.

F-35 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, его разработала американская компания Lockheed Martin. В январе прошлого года США приняли решение отложить полномасштабное производство этих самолетов на неопределенный срок. По словам пресс-секретаря замглавы Пентагона Эллен Лорд, причиной отмены стали «технические проблемы и влияние COVID-19».

В ноябре прошлого года самолет F-35 британских ВВС потерпел крушение в Средиземном море, пилот катапультировался. До этого, в июне 2020 года, у заходившего на посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта F-35A Lightning II при приземлении сломалось шасси. Летчик смог покинуть самолет.
 

Теги
F-35 истребитель крушение США
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