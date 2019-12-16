Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Семья убитой аспирантки ответила на письмо Соколова о планах пожениться Общество, 12:00 Беглов предложил назначить экс-главу Минтранса своим заместителем Общество, 11:57 21 день здоровой привычки. Карточки РБК Стиль и Barilla, 11:56 Как прошляпить Великую рецессию: пошаговое пособие Quote, 11:46 Малышева ответила на сообщения о недопуске в Россию ее соведущего Общество, 11:45 Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа Общество, 11:36 СК завершил расследование уголовного дела против Шестуна Общество, 11:28 ФСБ нашла у главы преступной группы из Красноярска оружие и части бомбы Общество, 11:27 Охотники за нейтрино: как Байкал стал инструментом астрофизиков РБК и Нацпроект «Наука», 11:26 Чужие следы: что делать, если машину повредили во дворе Авто, 11:18 На $4000 вверх или на $3000 вниз: как изменится курс Bitcoin Крипто, 11:09 В духе Кафки: с каким абсурдом бизнесмены могут столкнуться на таможне Pro, 11:05 Еще два российских региона сделали 31 декабря выходным днем Общество, 11:02 Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин Экономика, 11:00
Политика ,  
0 
Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии
По словам сирийского президента, в республике на стороне армии США воюют «тысячи или десятки тысяч» сотрудников ЧВК. В Пентагоне ранее заявили, что в Сирии после отвода войск останется 600 американских военных
Фото: Maya Alleruzzo / AP

В Сирии воюют тысячи сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК), заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix президент республики Башар Асад. Расшифровку опубликовало сирийское госагентство SANA.

«В настоящее время у них тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии», — заявил Асад и добавил, что истинное число наемников узнать трудно.

Власти США, говоря о численности своего воинского контингента в республике, называют цифры от нескольких сотен до тысячи, отметил Асад. По его словам, Вашингтон упоминает «сотни», обращаясь к тем, кто выступает против войны. Говоря о «тысячах», Штаты хотят удовлетворить провоенное лобби, в том числе компании по производству оружия, считает сирийский президент.

«Эти цифры были бы правильны, если бы речь шла о числе американских солдат, а не о числе тех, кто воюет на стороне американской армии», — заявил Асад. По его словам, Вашингтон, участвуя в боевых действиях, «во многом опирается на частные военные компании, такие как Blackwater в Ираке».

Политика
В Пентагоне назвали политику Трампа в Сирии полезной для террористов

В июле официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Сирии воюют более 4 тыс. сотрудников американских ЧВК. По ее словам, «только во второй половине июня в страну уже прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава». Она отмечала, что Вашингтон наращивает численность наемников на фоне вывода своих войск.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. По словам главы Пентагона Марка Эспера, было решено эвакуировать около 1 тыс. военнослужащих. При этом американский лидер отмечал, что часть военных останется в районе расположения сирийских нефтяных объектов, чтобы не позволить боевикам «Исламского государства» (запрещено в России) вернуть над ними контроль.

Как сообщала The New York Times, в республике после отвода американских войск останется около 900 военных США: в Дейр-эз-Зоре, где расположены крупные нефтяные месторождения, и Эт-Танфе.

4 декабря в интервью Reuters Эспер сообщил, что США завершили процесс отвода войск с севера Сирии и в республике останется порядка 600 американских военнослужащих. По его словам, с октября численность войск упала примерно на 40%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Башар Асад, Сирия, ЧВК
Материалы по теме
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
Политика
Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter