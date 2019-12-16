Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии

По словам сирийского президента, в республике на стороне армии США воюют «тысячи или десятки тысяч» сотрудников ЧВК. В Пентагоне ранее заявили, что в Сирии после отвода войск останется 600 американских военных

Фото: Maya Alleruzzo / AP

В Сирии воюют тысячи сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК), заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix президент республики Башар Асад. Расшифровку опубликовало сирийское госагентство SANA.

«В настоящее время у них тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии», — заявил Асад и добавил, что истинное число наемников узнать трудно.

Власти США, говоря о численности своего воинского контингента в республике, называют цифры от нескольких сотен до тысячи, отметил Асад. По его словам, Вашингтон упоминает «сотни», обращаясь к тем, кто выступает против войны. Говоря о «тысячах», Штаты хотят удовлетворить провоенное лобби, в том числе компании по производству оружия, считает сирийский президент.

«Эти цифры были бы правильны, если бы речь шла о числе американских солдат, а не о числе тех, кто воюет на стороне американской армии», — заявил Асад. По его словам, Вашингтон, участвуя в боевых действиях, «во многом опирается на частные военные компании, такие как Blackwater в Ираке».