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Операция Турции в Сирии ,  
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В Пентагоне увидели в политике Трампа в Сирии пользу для террористов
В отчете разведывательного управления Минобороны США сказано, что уход американских войск с северо-востока Сирии и отказ от курдских союзников сыграли на руку боевикам «Исламского государства»
Фото: Staff Sgt. Joshua Hammock / AP

Военная операция Турции в Сирии и решение президента Дональда Трампа вывести американские войска из зоны ее проведения помогли «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), а также подорвали связи с курдскими ополченцами, которых США рассматривали как своих союзников. Об этом говорится в новом докладе Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО), сообщает Bloomberg.

Ведомство пришло к выводу, что «Исламское государство» «использовало турецкое вторжение и последующее сокращение войск США, чтобы восстановить свои возможности и ресурсы в Сирии и укрепить свою способность планировать атаки за границей».

В докладе РУМО также сказано, что «Исламское государство» попытается противостоять недавней смерти лидера Абу Бакра аль-Багдади и, вероятно, сохранит «непрерывность деятельности, глобальную сплоченность и, по крайней мере, его нынешнюю траекторию». В отсутствии «контртеррористического давления США «Исламское государство», скорее всего, будет располагать «временем и возможностями», чтобы ориентироваться на Запад и оказывать поддержку его глобальным сетям и филиалам», сказано в отчете.

В документе отмечается, что сирийские и российские силы, которые выдвинулись в северо-восточную Сирию, «вряд ли будут уделять первоочередное внимание борьбе с ИГ», отдавая предпочтение «ограничению вторжения Турции в Сирию».

Политика
Турция упрекнула Россию и США в невыполнении договоренностей по Сирии

Турция начала операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Она была нацелена на вооруженные формирования сирийских курдов, которых Анкара считает террористами, а Вашингтон — своими союзниками. Однако Белый дом отказался каким-либо образом участвовать в операции и распорядился вывести американские войска из зоны ее проведения. Спустя некоторые время по договоренности с Вашингтоном Анкара согласилась приостановить операцию, чтобы курды покинули так называемую безопасную зону глубиной в 30 км от турецкой границы. Выполнением этой договоренности занимаются сирийские правительственные войска совместно с российской военной полицией.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Пентагон, Сирия, Исламское государство
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