 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Военные заняли Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области

Группировки «Днепр» и «Восток» взяли села Малая Токмачка и Ровнополье неподалеку от Орехова и Гуляйполя соответственно. Накануне оборонное ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские силы взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщило Минобороны.

Малая Токмачка — село в Ореховском районе Запорожской области, административный центр Малотокмачанского сельсовета. Находится в 2 км от Орехова. Село заняла группировка войск «Днепр».

Село Ровнополье находится примерно в 35 км к северо-востоку от Малой Токмачки. Относится к Гуляйпольскому району. Село заняла группировка войск «Восток».

Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне Минобороны сообщило о взятии под контроль села Яблоково, расположенного менее чем в километре от Ровнополья и менее чем в 10 км от Гуляйполя. Ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении, на котором находятся оба села.

Минобороны не раз отчитывалось о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя в последнее время. Так, 10 ноября ведомство сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Они расположены соответственно к северу и югу от автодороги, связывающей Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Запорожская область Минобороны Военная операция на Украине

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении
Политика
Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области
Политика
Минобороны сообщило о взятии Орестополя в Днепропетровской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Бойцу запретили посещать турниры UFC после драки с командой Нурмагомедова Спорт, 12:58
СК завел дело после обнаружения останков ребенка в Гольяновском пруду Общество, 12:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 12:55
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Украина договорилась о поставках газа из Греции Политика, 12:49
В Петербурге умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков Общество, 12:46
Инструмент для профи: как меняются закупки оборудования для бизнеса Отрасли, 12:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 12:45
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка Общество, 12:44
Выкинуть нельзя переработать: куда исчезают отходы в России Тренды, 12:38
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:34
«Раскатал в одну калитку». Как оценили второй титул Махачева в UFC Спорт, 12:34
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Ушаков заявил, что встречу Путина с Трампом отложили «на какое-то время» Политика, 12:29