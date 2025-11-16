Военные заняли Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Российские силы взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Малая Токмачка — село в Ореховском районе Запорожской области, административный центр Малотокмачанского сельсовета. Находится в 2 км от Орехова. Село заняла группировка войск «Днепр».
Село Ровнополье находится примерно в 35 км к северо-востоку от Малой Токмачки. Относится к Гуляйпольскому району. Село заняла группировка войск «Восток».
Накануне Минобороны сообщило о взятии под контроль села Яблоково, расположенного менее чем в километре от Ровнополья и менее чем в 10 км от Гуляйполя. Ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении, на котором находятся оба села.
Минобороны не раз отчитывалось о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя в последнее время. Так, 10 ноября ведомство сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Они расположены соответственно к северу и югу от автодороги, связывающей Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км.
