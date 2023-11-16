США ввели санкции против 11 российских компаний и трех нефтяных танкеров
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении 11 российских организаций, а также трех нефтяных танкеров — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century (все три ходят под флагом Либерии), следует из сообщения на сайте ведомства.
Санкционные списки пополнили, в частности:
- АО «ВНИИР»,
- ВНИИР Трансстрой,
- ВНИИР Промэлектро,
- ВНИИР Гидроэлектроавтоматика,
- ООО «Мосэн Эссет Менеджмент»,
- АО «Абс Зэим Автоматизация»,
- ООО «Доминион Тверская-Ярославская»,
- ООО «Доминион Никольский»,
- ООО «Аксет Электро»,
- ООО «Аксет Автоматизация»,
- ООО «Абс Электротехника».
Также под американские санкции попали судоходная компания «Прогресс» (зарегистрирована в Либерии), Kazan Shoipping Inc. (зарегистрирована в ОАЭ) и ряд других «связанных с Россией» компаний из Македонии и Боснии и Герцеговины.
Включение в американский список SDN (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц) влечет блокировку всех принадлежащих лицу активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от таких лиц и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.
США после начала российской спецоперации на Украине ввели против Москвы множество санкций, которые коснулись как депутатов и военных, так и крупнейших российских компаний и институтов. Президент США Джо Байден еще в апреле 2022 года утверждал, что американские санкции «сведут на нет 15 лет достижений» экономики России и сократят ВВП России «на двузначное число».
В ноябре Reuters сообщал, что Вашингтон обратился к судовым компаниям примерно из 30 стран с просьбой предоставить информацию о почти 100 судах, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с нарушением западных санкций против России в нефтяной отрасли.
Потолок цен на российскую нефть страны G7 ввели в декабре прошлого года, лимит составляет $60 за баррель. Аналогичная мера действует и в отношении нефтепродуктов из России. Ее ввели в феврале этого года, размер лимита варьирует в зависимости от типа продукции: $100 за баррель за ту, что торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель за ту, что продается с дисконтом. В первом случае речь идет о дизельном топливе, во втором — о мазуте.
Москва считает антироссийские санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин отмечал, что они больше вредят тем, кто их вводит. По его словам, российский ВВП по итогам этого года может вырасти до 3%.
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