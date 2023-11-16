США ввели санкции против 11 российских компаний и трех нефтяных танкеров

США расширили санкции против 11 российских компаний, а также «связанных с Россией» компаний из Либерии, Македонии, Боснии и Герцеговины и ОАЭ. Также под ограничения попали три нефтяных танкера. Москва считает санкции незаконными

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении 11 российских организаций, а также трех нефтяных танкеров — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century (все три ходят под флагом Либерии), следует из сообщения на сайте ведомства.

Санкционные списки пополнили, в частности:

АО «ВНИИР»,

ВНИИР Трансстрой,

ВНИИР Промэлектро,

ВНИИР Гидроэлектроавтоматика,

ООО «Мосэн Эссет Менеджмент»,

АО «Абс Зэим Автоматизация»,

ООО «Доминион Тверская-Ярославская»,

ООО «Доминион Никольский»,

ООО «Аксет Электро»,

ООО «Аксет Автоматизация»,

ООО «Абс Электротехника».

Также под американские санкции попали судоходная компания «Прогресс» (зарегистрирована в Либерии), Kazan Shoipping Inc. (зарегистрирована в ОАЭ) и ряд других «связанных с Россией» компаний из Македонии и Боснии и Герцеговины.

Включение в американский список SDN (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц) влечет блокировку всех принадлежащих лицу активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от таких лиц и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.

США после начала российской спецоперации на Украине ввели против Москвы множество санкций, которые коснулись как депутатов и военных, так и крупнейших российских компаний и институтов. Президент США Джо Байден еще в апреле 2022 года утверждал, что американские санкции «сведут на нет 15 лет достижений» экономики России и сократят ВВП России «на двузначное число».

В ноябре Reuters сообщал, что Вашингтон обратился к судовым компаниям примерно из 30 стран с просьбой предоставить информацию о почти 100 судах, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с нарушением западных санкций против России в нефтяной отрасли.

Потолок цен на российскую нефть страны G7 ввели в декабре прошлого года, лимит составляет $60 за баррель. Аналогичная мера действует и в отношении нефтепродуктов из России. Ее ввели в феврале этого года, размер лимита варьирует в зависимости от типа продукции: $100 за баррель за ту, что торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель за ту, что продается с дисконтом. В первом случае речь идет о дизельном топливе, во втором — о мазуте.

Москва считает антироссийские санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин отмечал, что они больше вредят тем, кто их вводит. По его словам, российский ВВП по итогам этого года может вырасти до 3%.