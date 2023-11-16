Байден назвал условие для прекращения операции Израиля в секторе Газа

Израиль прекратит операцию в секторе Газа, когда палестинская группировка «больше не будет способна убивать, издеваться и просто ужасно поступать по отношению к израильтянам», заявил президент США

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Израиль прекратит операцию в секторе Газа, когда ХАМАС утратит способность атаковать его, заявил президент США Джо Байден, его слова приводит Bloomberg.

По его словам, это произойдет, когда палестинская группировка «больше не будет способна убивать, издеваться и просто ужасно поступать по отношению к израильтянам».

«ХАМАС уже публично заявил, что снова планирует атаковать Израиль, как раньше, отрезая головы младенцам и сжигая заживо женщин и детей. И поэтому идея, что они просто остановятся и ничего не сделают, нереалистична», — сказал Байден на пресс-конференции на полях саммита АТЭС.

В то же время американский лидер считает, что оккупация сектора Газа Израилем была бы ошибкой, единственным путем к миру он назвал формулу «двух государств» — израильского и палестинского.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз заявлял после атаки ХАМАС на страну, что цель израильской армии — уничтожение группировки и освобождение захваченных ею заложников. «В Газе нет такого места, куда бы мы не добрались. Нет ни укрытия, ни приюта, ни прибежища для убийц из ХАМАС. Мы доберемся туда, уничтожим ХАМАС и вернем домой наших заложников — это две наши священные миссии», — говорил, в частности, Нетаньяху 15 ноября.

В ночь на среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «точечную и целенаправленную» операцию в больнице «Аль-Шифа» в Газе. Израильские военные считают, что под больничным комплексом расположен подземный командный пункт ХАМАС.

До этого министр обороны Йоав Галант объявил, что группировка потеряла контроль над севером сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ также сообщила, что израильские военные фактически ликвидировали там военные структуры ХАМАС. «Бригады аль-Кассама» — военное крыло группировки — это отрицают.