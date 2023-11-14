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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил о контроле над ситуацией в секторе Газа

ХАМАС: «Бригады Иззэддина аль-Кассама» контролируют ситуацию в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — военное крыло ХАМАС — контролирует ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан, передает Al Jazeera.

«Мы заверяем <...>, что с отрядами [палестинского] сопротивления и «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» все в порядке, они контролируют ситуацию», — сказал Хамдан.

Он заявил, что военные действия продолжаются, поскольку так «по личным причинам» решил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого «не волнуют ни израильтяне, ни его солдаты на поле боя». По словам Хамдана, в ХАМАС хотят возвращения заложников домой, но этому препятствует Нетаньяху.

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Представитель ХАМАС призвал израильтян «оказать давление» на израильское правительство и «не терять времени», подчеркнув, что оно «почти истекло». Он также обратился к ООН и другим международным организациям с просьбой отправить сотрудников в сектор Газа для защиты больниц и медицинских центров.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка напала на страну. В конце октября израильские силы вошли в сектор Газа, а в начале ноября окружили крупнейший город региона Газу и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 13 ноября заявил, что ХАМАС утратил контроль над севером сектора Газа. «Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — сказал он. Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщила, что израильские военные фактически ликвидировали военные структуры ХАМАС на севере сектора Газа. 

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Теги
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