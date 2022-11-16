Муж вице-губернатора Херсонской области сообщил о ее пропаже
Муж замглавы Херсонской области Губаревой сообщил о ее пропаже
Екатерина Губарева
Пропала заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, сообщил в Telegram ее муж, бывший «народный губернатор» Донецка, а ныне рядовой ВС России Павел Губарев.
По его словам, Губарева не выходила на связь с 16:30 15 ноября. В последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе. «Попытки дозвониться [врио губернатора Владимиру] Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — написал он.
Согласно данным на сайте областной администрации, Губарева занимает должность замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике.
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