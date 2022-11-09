«РИА Новости» узнало подробности смертельного ДТП со Стремоусовым

Кирилл Стремоусов (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

ДТП, в котором погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, могло произойти по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на пересечении двух трасс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По данным агентства, водитель Lexus, в котором сидел Стремоусов, пытался избежать столкновения с грузовиком и не справился с управлением.

В своем телеграм-канале агентство опубликовало видео и фото с места аварии, на них видно, что внедорожник Стремоусова получил серьезные повреждения.

ДТП произошло днем 9 ноября на пересечении трасс М-14 и Р-47 (М-14 ведет на Херсон, Р-47 — в сторону Новой Каховки).

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