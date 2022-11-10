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WP узнала о просьбе к Трампу отложить объявление об участии в выборах

WP узнала о просьбе к Трампу отложить объявление об участии в выборах 2024 года

Некоторые союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах 2024 года из-за результатов промежуточных выборов в конгресс, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Главы республиканцев в самых разных штатах рассчитывали на то, что Дональд Трамп принесет им победу прошлой ночью, а он этого не сделал, они разочарованы», — сказал бывший советник предвыборной кампании экс-президента Дэвид Урбан.

Трамп собирался сделать «очень большое объявление» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго. Причиной для просьбы об отсрочке, по данным издания, стал второй тур выборов в сенат в Джорджии. Поддержанный Трампом кандидат Гершель Уокер уступил демократу Рафаэлю Уорноку, при этом ни один из них не набрал 50%, в итоге 6 декабря состоится второй тур.

"Я посоветую ему отложить это до второго тура», — сказал бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. «Я не один считают, что будет лучше, если президент Трамп приложит все усилия, чтобы добиться победы Гершеля Уокера», - добавил он. 

Пять советников, поддерживающих постоянный контакт с Трампом, выразили надежду, что он подождет с объявлением до второго тура, пишет газета. 

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