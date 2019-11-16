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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Передача кораблей — «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», — задержанных Россией в прошлом году в Керченском проливе, находится на завершающем этапе, заявил помощник украинского президента Андрей Ермак
Бронированный артиллерийский катер «Никополь» (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает «Новое время».

«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.

Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда. По данным «Думской», Россия «тянет корабли» из Керчи, а встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы. Украинский милитарный портал также сообщал, что корабли могут передать в открытом море.

Политика
СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря. В российском МИДе, однако, заявили, что решение не было связано с проведением встречи на высшем уровне и все это время предложение «не теряло свою актуальность». Москва, однако, утверждала, что изъятые оружие моряков и документация останутся в России в качестве вещественных доказательств.

Российские пограничники задержали украинские корабли и находившихся на них моряков осенью прошлого года. Москва объясняла это тем, что они вошли в территориальные воды страны без согласования и не реагировали на требование остановиться. Задержанным морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. В сентябре этого года они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Украина, Керченский пролив, корабли, Россия
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