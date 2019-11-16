Украинские СМИ узнали о подготовке Киева к передаче захваченных кораблей

Из портов в Одесской области вышли три корабля, которые должны вернуться обратно с задержанными Россией катерами. Киев может забрать их в любое время, если обеспечит их сохранность, заявляли в МИД

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / РИА Новости

Три украинских корабля — поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать суда, задержанные Россией в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Об этом пишет одесское издание «Думская», не указывая источников информации.

О том, что корабли вышли из порта, сообщает также Украинский милитарный портал со ссылкой на данные Системы автоматической идентификации судов (AIS).

«Думская» со ссылкой на собственную информацию пишет, что Украине вернут катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу». При этом Россия якобы «тянет корабли» из Керчи. Встреча должна произойти в открытом море, примерно в 60 милях от Одессы, указывает издание. О возможной передаче пишет в открытом море и Украинский милитарный портал.

Корабль «Сапфир» находится неподалеку от Крыма, следует из данных Marinetraffic.