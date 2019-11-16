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Украинские СМИ узнали о подготовке Киева к передаче захваченных кораблей
Из портов в Одесской области вышли три корабля, которые должны вернуться обратно с задержанными Россией катерами. Киев может забрать их в любое время, если обеспечит их сохранность, заявляли в МИД
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / РИА Новости

Три украинских корабля — поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать суда, задержанные Россией в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Об этом пишет одесское издание «Думская», не указывая источников информации.

О том, что корабли вышли из порта, сообщает также Украинский милитарный портал со ссылкой на данные Системы автоматической идентификации судов (AIS).

«Думская» со ссылкой на собственную информацию пишет, что Украине вернут катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу». При этом Россия якобы «тянет корабли» из Керчи. Встреча должна произойти в открытом море, примерно в 60 милях от Одессы, указывает издание. О возможной передаче пишет в открытом море и Украинский милитарный портал.

Корабль «Сапфир» находится неподалеку от Крыма, следует из данных Marinetraffic.

Фото: Скриншот с сервиса marinetraffic.com

Перед ним находятся два буксира — «Титан»

Фото: Скриншот с сервиса marinetraffic.com

и «Гайдамака». 

Фото: Скриншот с сервиса marinetraffic.com

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщил, что в России принято принципиальное решение вернуть Украине катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». Утверждалось, что сделать это планировалось до начала «нормандского» саммита 9 декабря.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

В МИД России в свою очередь заявили, что передача Киеву задержанных кораблей не связана с саммитом в нормандском формате.

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. В Москве это объяснили тем, что экипажи нарушили государственную границу, не согласовав проход через Керченский пролив. Украинских моряков вернули на родину 7 сентября в Киев в рамках двухстороннего обмена заключенными между Россией и Украиной. Корабли, однако, остались в Керчи.

Автор: Артем Филипенок
Теги: корабли, Украина, Россия
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СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли
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