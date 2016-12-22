«Тереза Мэй — это проблема»: что пишут западные СМИ о сделке по Brexit

Великобритания согласовала план выхода из Евросоюза. Не все министры согласились с планом Терезы Мэй и ушли в отставку. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК

Тереза Мэй (Фото: Charles McQuillan / Reuters)

The Times, Великобритания

«Вопрос для министров в том, намного ли плохая сделка лучше, чем ее альтернативы. Им не следует обманываться.

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Как сказала сама Мэй, есть только две альтернативы ее плану: министры могут либо покинуть ЕС без сделки, либо попытаться отменить первоначальное решение о Brexit, поддержав призывы ко второму референдуму, так называемому народному голосованию. Оба варианта сопряжены с огромными рисками. Первый может погрузить Великобританию в глубокий кризис. Второй — еще больше разжечь разногласия, в которых страна находится с 2016 года.

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На самом деле последствия отказа от сделки настолько катастрофические, что никто в здравом уме просто не может предлагать это. Внезапный разрыв с ЕС подорвет важнейшие торговые соглашения, а также соглашения о безопасности. В лучшем случае это погрузит страну в месяцы хаоса, к которым она не готова, с последствиями для экономики, за которых консерваторов не простят еще много лет. Национальные интересы требуют от ответственных министров сделать простой выбор: поддержать госпожу Мэй или выбрать второй референдум».

The Guardian, Великобритания

«Поскольку Мэй вступает в самые трудные дни своего премьерства, вся власть, давать или отнимать доверие, в руках ее министров и депутатов. И становится все более очевидным, что, несмотря на то что кабинет Мэй подписал ее сделку, доверие быстро угасает.

Отставка Доминика Рааба (министр по делам Brexit. — РБК) этим утром — почти смертельный удар по плану Мэй и ее премьерству. До того как она представила свой план, помощники Мэй в кулуарах говорили, что Рааба они потерять не могут. Заявление Рааба о том, что он не может поддержать предложенную сделку, означает, что теперь депутатам, выступающим за Brexit, будет еще труднее провести голосование в парламенте. Позиция правительства в отношении Brexit была отвергнута 11 министрами, 18 поддержали ее.

Отсутствие энтузиазма по поводу сделки означает, что немногие будут готовы выйти и отстаивать ее перед людьми.

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Тем не менее большая проблема Мэй связана не только с теми, кто непосредственно принимает решение, но и с парламентской партией в целом. Как показала отставка Рааба, гнев в евроскептических кругах нельзя недооценивать и голосование за доверие может наконец стать реальностью. До сих пор европейская исследовательская группа Консервативной партии настаивала на том, что проблема заключается в политике, а не в человеке, продвигающем ее. Это изменилось, и парламентарий Джейкоб Риз-Могг не исключил представления письма о недоверии в ближайшем будущем. «Тереза Мэй — это проблема», — заявил он».

Berlingske, Дания

«Тереза Мэй, вероятно, еще может продлить свою политическую жизнь, если министры поддержат ее. За последний год в отставку ушли семь министров, большинство из них — за последний месяц, и это может продолжиться.

Особенно ощутим для Мэй уход Доминика Рааба <...>. К этому добавляется вероятность того, что депутаты могут вынести вотум недоверия Мэй.

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Итог ситуации подвели трейдеры, зафиксировавшие падение фунта. Это произошло не из-за огромной любви к Доминику Раабу или Эстер Маквей (министр труда и по делам пенсий, как и Рааб, ушла в отставку после представления плана Мэй. — РБК), а из-за ощущения, что что-то зловещее нависло над Терезой Мэй».

«Какой бы вариант ни был выбран, проект сделки Brexit, обнародованный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, нельзя считать большой победой для финансовой сферы, несмотря на то что в некоторых кругах его хвалили.

Если проект пройдет в парламенте, а это все еще всего лишь вероятность, сопутствующий переходный период, который вполне может быть продлен, даст банкам и другим финансовым фирмам больше времени для переноса рабочих мест и активов на континент. Если же нет, мы снова сможем наблюдать вероятную катастрофу. Могло бы быть и хуже, но не многие банкиры будут праздновать сегодня.

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Вероятно, самое лучшее в сделке, что переходный период позволяет компаниям больше времени управлять дорогостоящим процессом перемещения персонала и активов за границу. Было бы также полезно, если бы следующая волна переговоров сняла часть вопросов, касающихся регулирования финансовых услуг, и ощущение, что такие города, как Париж, используют переговоры как средство ослабления Лондона.

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Тем не менее никакие компромиссы не вернут финансовый паспорт для британских фирм и не дадут того, чего толпа сторонников Brexit ожидала от выхода Великобритании из ЕС: бóльшая доля рынка, сохраненный доступ к рынкам ЕС и более прибыльный бизнес с другими финансовыми центрами по всему миру. Если эти условия сделки не переживут раскола в правительстве и парламенте Великобритании, картина для финансового Лондона будет еще более мрачной».