Axios узнал, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор

Путин и Трамп поговорят по телефону 16 октября, пишет Axios. Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся 18 августа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 16 октября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что разговор состоится накануне встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Российский и американский лидером обсудят конфликт на Украине.

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 18 августа. Тогда американский лидер прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить российскому коллеге, сообщали Reuters и Axios со ссылкой на источники. «У нас состоялся очень хороший разговор», — сказал Трамп в эфире Fox News.

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября. Президенты уже говорили по телефону дважды, обсуждая в том числе возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву.

Кремль заявлял, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, предупреждал Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.