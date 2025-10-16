Буданов призвал украинцев всегда быть готовыми к «вооруженному отпору»

Глава военной разведки отметил, что Украина не будет постоянно воевать, но ответить вооруженным отпором должна быть готова всегда. Говоря о конце нынешнего конфликта, он сказал, что «надеется на лучшее»

Кирилл Буданов (Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина должна быть готова в любой момент оказать вооруженное сопротивление, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».

«Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, — это будет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, завершится ли нынешний конфликт в этом году, Буданов сказал, что «надеется на лучшее».

По словам главы ГУР, которые приводит УНИАН, сейчас 99% используемого ВСУ для ударов по России оружия — украинского производства, что позволяет военным применять вооружения на свое усмотрение.

Президент Владимир Путин считает, что Киев пытается наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России, чтобы продемонстрировать успехи поддерживающим его странам.

Днем ранее глава ГУР заявил, что Киев не может вернуть утраченные территории из-за помощи России со стороны КНДР. По его словам, если бы ее не было, то Украина при поддержке партнеров добилась бы больших успехов.

Москва подтверждала, что северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре рассказал, что у Киева на следующий год есть два плана касательно боевых действий: либо завершение конфликта, либо поиск $120 млрд, в которые обходится ведение одного года военных действий. По его словам, половину этой суммы даст бюджет страны, но еще половину нужно обеспечить из других источников.

Путин в начале сентября говорил, что «если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно». В конце прошлого года президент отмечал, что «задача номер один» на 2025 год — это достижение всех целей военной операции.