Торговая война США


Китай выступил в защиту торговли российской нефтью и пригрозил США

Сюжет
Торговая война США
США, требуя отказаться от российской нефти, занимаются запугиванием и серьезно подрывают правила мировой торговли, заявили в китайском МИДе. Пекин готов принять ответные меры для защиты своего суверенитета, подчеркнули в ведомстве
Фото: pan demin / Shutterstock
Фото: pan demin / Shutterstock

США занимаются запугиванием и подрывают правила международной торговли, требуя от мировых держав прекратить закупки российской нефти, Китай готов дать ответ. Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь.

Так он прокомментировал требование Вашингтона прекратить закупку у России нефти, а также угрозу введения новых пошлин, которую выдвинул президент США Дональд Трамп.

«Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок», — заявил Линь Цзянь (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество Китая со странами всего мира, включая Россию, «законно и правомерно».

По его словам, Китай готов дать ответ Вашингтону. «Если законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития», — сказал он.

Telegraph узнала о плане Трампа помочь Украине пошлинами против Китая
Политика
Фото:Андрей Андриенко / Reuters

Линь Цзянь также отметил, что Пекин сделал Великобритании «серьезное представление» за санкции в отношении китайских перевозчиков российской нефти.

США после прихода Трампа к власти начали масштабную торговую войну, в том числе против Китая. Сейчас для страны действуют 30-процентные пошлины на импорт в США, Пекин применяет встречный 10-процентный тариф.

После того как Китай в начале октября объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов (страна является их основным поставщиком с долей на мировом рынке на уровне около 70%), Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин в отношении китайских товаров сверх существующей ставки. Предварительно, она начнет действовать с 1 ноября.

Торговый представитель США Джеймисон Грир при этом сказал, что вступят ли в силу дополнительные 100-процентные пошлины 1 ноября или раньше, зависит от действий Китая. В МИД страны в ответ подчеркнули, что ввод экспортного контроля над редкоземельными металлами и связанными с ними товарами соответствует закону и международной практике.

Одной из причин введения пошлин США против Китая были закупки последним российской нефти. Аналогичными мерами Вашингтон грозил и другим государствам, в частности Индии.

МИД Индии после слов Трампа про российскую нефть упомянул закупки у США
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

В ночь на 16 октября Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал больше не покупать нефть у России. Он добавил, что теперь «должен убедить Китай сделать то же самое». Китай является основным покупателем российской нефти.

В Кремле называли требования США о прекращении торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, незаконными угрозами.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай США российская нефть таможенные пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
