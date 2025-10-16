 Перейти к основному контенту
Telegraph узнала о плане Трампа помочь Украине за счет пошлин с Китая

Telegraph: Трамп работает над фондом поддержки Украины за счет пошлин с Китая
План предусматривает введение 500-процентной пошлины на весь импорт в США из Китая, и финансирование таким образом фонда. Средства оттуда должны быть направлены на закупку оружия для ВСУ. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Андрей Андриенко / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Президент США Дональд Трамп работает над «фондом победы» на Украине, финансирование в который будет поступать за счет пошлин, введенных в отношении Китая. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам в преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Последний должен посетить США 17 октября.

«Президент Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддержим любое название — «российский нефтяной тариф» для Китая или «украинский победный тариф» для Китая», — приводит издание слова Бессента, сказанные журналистам 15 октября в Вашингтоне. Глава Минфина вновь призвал европейских союзников присоединиться к решениям США в отношении пошлин против Пекина.

План Трампа касательно фонда предусматривает введение 500-процентной пошлины на всю продукцию из Китая, импортируемую в США. Полученные таким образом средства должны быть направлены на закупку оружия для украинской армии.

Трамп назвал США богатейшей страной мира после введения пошлин
Политика
Дональд Трамп

Накануне, на встрече с союзниками в формате «Рамштайн» министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву потребуется $120 млрд для продолжения боевых действий в 2026 году, пишет газета. Дискуссия, по ее информации, была сосредоточена на том, как собрать половину этой суммы.

Трамп, как напоминает The Telegraph, ранее заявлял, что у Киева «нет шансов на военную победу». Текущие действия американского президента указывают на перемену его позиции, утверждает издание.

В ночь на 16 октября, общаясь с журналистами, Трамп заявил, что Украина хотела бы перейти в наступление, и это он будет обсуждать на встрече с Зеленским. Президент США также отметил, что Вашингтон изучает «другие варианты» насчет вооружений для Киева, помимо передачи дальнобойных ракет Tomahawk. По словам Трампа, принять решение, учитывая намерения Украины, «придется».

США после прихода Трампа к власти начали масштабную торговую войну, в том числе против Китая. Сейчас для страны действуют  30-процентные пошлины на импорт в США, Пекин применяет встречный 10-процентный тариф.

После того, как Китай в начале октября объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов (страна является их основным поставщиком с долей на мировом рынке на уровне около 70%) Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин в отношении китайских товаров сверх существующей ставки. Предварительно, она начнет действовать с 1 ноября.

«Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», — заявили в китайском Министерстве коммерции. Там добавили, что Вашингтон не может одновременно призывать к диалогу и угрожать Пекину новыми мерами.

Кроме того, как писал Reuters, США и Китай стали взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний.

Москва осуждает любую помощь Украине, включая военную и финансовую, а также считает, что это лишь затягивает конфликт. Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk могут разрушить российско-американские отношения, говорил президент России Владимир Путин.

Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Украина Китай таможенные пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
