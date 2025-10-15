 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле

NYT: Белый дом разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле против Мадуро
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
ЦРУ смогут самостоятельно проводить тайные операции против режима Мадуро, выяснила The New York Times. В последние недели США несколько раз били по судам близ Венесуэлы, сообщая об уничтожении наркоторговцев
Николас&nbsp;Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Белый дом негласно разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против режима президента Николаса Мадуро, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

ЦРУ благодаря полученным полномочиям сможет осуществлять операции против властей Венесуэлы как самостоятельно, так и в рамках более масштабной военной операции.

Конечная цель США — отстранение Мадуро от власти, рассказывали ранее источники NYT. По словам собеседников, представители венесуэльской оппозиции обсуждали с командой Трампой действия на случай падения режима Мадуро.

Посол Венесуэлы ответил на вопрос о планах просить военную помощь России
Политика
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

За последние недели американские военные несколько раз атаковали суда у берегов Венесуэлы, которые, согласно заявлениям Пентагона, перевозили наркотики. В результате погибли 27 человек. Госсекретарь Марко Рубио обещал, что США будут бороться с наркокартелями, «где бы они ни находились, где бы они ни действовали против интересов Соединенных Штатов».

Мадуро может стать законной целью для США, если будет считаться наркобароном и террористом, объяснил Politico источник, знакомый с ходом внутренних обсуждений. «Разве мы не преследуем наркоторговцев и террористов, которым предъявлены обвинения?», — задался вопросом собеседник издания.

Венесуэла пытается избежать развития конфликта и даже предложила США негласно передать часть нефти и других природных ресурсов, утверждают источники NYT. Администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические отношения с Венесуэлой.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. «Это, конечно, ужасная ложь. Они используют эту тему как казус белли», — уверен венесуэльский посол Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

В последнее время американские бомбардировщики B-52H были замечены в южной части Карибского бассейна, неподалеку от воздушного пространства Венесуэлы.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Венесуэла Николас Мадуро ЦРУ
