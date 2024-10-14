Боррель рассказал, какие новые санкции против России считает необходимыми

ЕС необходимо продолжить борьбу с обходом санкций против России, а также ужесточить рестрикции против экспорта российской нефти, заявил глава евродипломатии. Россия называет ограничения незаконными

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ЕС видит прогресс в борьбе с обходом санкций против России, но необходимы новые шаги. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге 14 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Нам придется продолжить борьбу с обходом санкций, и начать надо с себя. Это начинается дома, а не только в странах, в которых происходит обход санкций путем реэкспорта <…> Мы должны усилить контроль со стороны компаний, экспортирующих критически важные компоненты в третьи страны», — отметил Боррель.

По его мнению, необходимо также ужесточить санкции против «российского теневого флота». «Мы настаиваем на новых предложениях по усилению санкций против этих судов», — отметил Боррель.

Теневым флотом России западные лидеры и СМИ называют корабли, используемые для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России в обход санкций. В декабре 2022 года страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель на дизель, который продается с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги. В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Его действие продлено до конца текущего года. За нарушение ограничений G7 США вводили санкции против танкеров. Например, в декабре прошлого года под них попали либерийский и два эмиратских перевозчика и, соответственно, три их судна. Вашингтон заявил, что танкеры перевозили российскую нефть по $70 за баррель. Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. Президент Владимир Путин называл их отмену одним из условий для начала мирных переговоров по Украине. «[Санкции —] это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество», — отмечали в МИДе.

Боррель также напомнил, что ЕС недавно принял новый санкционный режим, направленный против гибридной деятельности России.

На пресс-конференции Боррель также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины «испытывают большое давление» вдоль линии фронта, которая стала длиннее, чем до этого лета, и потому ЕС необходимо предоставить Киеву больше возможностей. «Мы продлим мандат военной миссии ЕС [на Украине] на следующие два года. И я надеюсь, что мы найдем консенсус по ее усилению», — отметил глава евродипломатии, добавив, что найти общее решение странам — членам ЕС предстоит и по его предложению разблокировать финансирование по линии Европейского фонда мира.

«Мы почти у цели. Я обещаю вам, что мы будем искать и найдем способ. Я не могу сказать, что я уверен на 100%, но я думаю, что все государства-члены достигнут соглашения по моему последнему предложению», — заявил Боррель, напомнив, что вскоре срок его пребывания на посту главы евродипломатии закончится и он не хочет наносить свой прощальный визит на Украину, не решив этот вопрос. При этом он отметил, что средства из этого фонда не пойдут Киеву напрямую — они предназначены для государств — членов ЕС, которые уже оказали военную поддержку Украине и ждут компенсацию.