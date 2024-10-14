Боррель рассказал, какие новые санкции против России считает необходимыми
ЕС видит прогресс в борьбе с обходом санкций против России, но необходимы новые шаги. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге 14 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Нам придется продолжить борьбу с обходом санкций, и начать надо с себя. Это начинается дома, а не только в странах, в которых происходит обход санкций путем реэкспорта <…> Мы должны усилить контроль со стороны компаний, экспортирующих критически важные компоненты в третьи страны», — отметил Боррель.
По его мнению, необходимо также ужесточить санкции против «российского теневого флота». «Мы настаиваем на новых предложениях по усилению санкций против этих судов», — отметил Боррель.
Теневым флотом России западные лидеры и СМИ называют корабли, используемые для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России в обход санкций.
В декабре 2022 года страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель на дизель, который продается с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги.
В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Его действие продлено до конца текущего года.
За нарушение ограничений G7 США вводили санкции против танкеров. Например, в декабре прошлого года под них попали либерийский и два эмиратских перевозчика и, соответственно, три их судна. Вашингтон заявил, что танкеры перевозили российскую нефть по $70 за баррель.
Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. Президент Владимир Путин называл их отмену одним из условий для начала мирных переговоров по Украине. «[Санкции —] это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество», — отмечали в МИДе.
Боррель также напомнил, что ЕС недавно принял новый санкционный режим, направленный против гибридной деятельности России.
На пресс-конференции Боррель также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины «испытывают большое давление» вдоль линии фронта, которая стала длиннее, чем до этого лета, и потому ЕС необходимо предоставить Киеву больше возможностей. «Мы продлим мандат военной миссии ЕС [на Украине] на следующие два года. И я надеюсь, что мы найдем консенсус по ее усилению», — отметил глава евродипломатии, добавив, что найти общее решение странам — членам ЕС предстоит и по его предложению разблокировать финансирование по линии Европейского фонда мира.
«Мы почти у цели. Я обещаю вам, что мы будем искать и найдем способ. Я не могу сказать, что я уверен на 100%, но я думаю, что все государства-члены достигнут соглашения по моему последнему предложению», — заявил Боррель, напомнив, что вскоре срок его пребывания на посту главы евродипломатии закончится и он не хочет наносить свой прощальный визит на Украину, не решив этот вопрос. При этом он отметил, что средства из этого фонда не пойдут Киеву напрямую — они предназначены для государств — членов ЕС, которые уже оказали военную поддержку Украине и ждут компенсацию.
Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан в 2021 году с целью предотвращения военных конфликтов в других странах. До начала военной операции на Украине средства фонда не использовались для закупок оружия — их предоставляли странам-партнерам и направляли на поддержку миротворческих миссий. Однако в 2023 году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать внутри фонда отдельный механизм, позволяющий использовать его средства непосредственно для военной поддержки Украины.
Согласовать финансирование по этой линии долгое время не удается из-за позиции Венгрии, которая блокирует выделение на военную помощь Украине из EPF более €6 млрд ($6,6 млрд). Однако 14 октября глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Брюссель предложил рассмотреть возможность делать добровольные взносы в этот фонд, и Будапешт, по его словам, не против такого решения. Ранее Bloomberg писал, что к этой идее в ЕС пришли из-за стремления обойти необходимость единогласного принятия решений в этой области.
Российская сторона называет военную помощь Украине вмешательством в конфликт, настаивает на неизбежности своей победы, а любое использование заблокированных в результате санкций средств ЦБ считает воровством.
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