Миротворцы ООН сообщили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля

Фото: Ayal Margolin / JINI / Global Look Press

Танк израильской армии открыл огонь по позициям миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщается на сайте миссии.

«Сегодня утром миротворцы возле Кафр-Кела заметили танк ЦАХАЛ Merkava, который открыл стрельбу по их сторожевой башне», — говорится в сообщении.

В результате две камеры были уничтожены, а башня повреждена.

В миссии также сообщили о повторном обстреле позиций.

«Мы напоминаем ЦАХАЛ и всем лицам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также всегда соблюдать неприкосновенность помещений ООН», — подчеркнули в UNIFIL.

Материал дополняется

