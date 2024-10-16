 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Миротворцы ООН сообщили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля

UNIFIL: израильский танк обстрелял позиции миротворцев ООН в Ливане
Фото: Ayal Margolin / JINI / Global Look Press
Фото: Ayal Margolin / JINI / Global Look Press

Танк израильской армии открыл огонь по позициям миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщается на сайте миссии.

«Сегодня утром миротворцы возле Кафр-Кела заметили танк ЦАХАЛ Merkava, который открыл стрельбу по их сторожевой башне», — говорится в сообщении.

В результате две камеры были уничтожены, а башня повреждена.

В миссии также сообщили о повторном обстреле позиций.

«Мы напоминаем ЦАХАЛ и всем лицам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также всегда соблюдать неприкосновенность помещений ООН», — подчеркнули в UNIFIL.

Материал дополняется
 

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 17:28
Военные объяснили сбоем выплаты челябинским срочникам за контрактыПолитика, 21:15
Экс-чемпион Великобритании ушел из бокса в 32 года из-за страха деменцииСпорт, 21:11
В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на сливочное маслоЭкономика, 21:07
Миротворцы ООН сообщили, что их позиции в Ливане обстрелял танк ИзраиляПолитика, 21:02
Медведев разгромно проиграл Синнеру на турнире с рекордными призовымиСпорт, 20:57
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:54
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «Стокманн» формировала модную индустрию в стране и менялась самаСтиль, 20:49
Взломавший биржу Bitfinex уроженец России получит тюремный срок в 5 летКрипто, 20:42
Коренево: что известно о поселке и почему ВСУ пытались его занятьБаза знаний, 20:33
Песков заявил об отсутствии у Путина проблем со здоровьемПолитика, 20:31
FIDE изучит обвинения в мошенничестве в адрес украинского шахматистаСпорт, 20:14
В Чечне арестовали владельца АЗС, на которой произошел взрывОбщество, 20:11
Инвесторы смогут открывать брокерские счета и счета ПДС через «Финуслуги»Инвестиции, 20:10