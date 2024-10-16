Миротворцы ООН сообщили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля
Танк израильской армии открыл огонь по позициям миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщается на сайте миссии.
«Сегодня утром миротворцы возле Кафр-Кела заметили танк ЦАХАЛ Merkava, который открыл стрельбу по их сторожевой башне», — говорится в сообщении.
В результате две камеры были уничтожены, а башня повреждена.
В миссии также сообщили о повторном обстреле позиций.
«Мы напоминаем ЦАХАЛ и всем лицам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также всегда соблюдать неприкосновенность помещений ООН», — подчеркнули в UNIFIL.
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