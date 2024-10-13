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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израильские танки вошли на территорию базы миротворцев ООН в Ливане

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Танки разрушили главные ворота базы миротворцев ООН и прорвались на ее территорию, но потом покинули ее. Позднее после выстрелов Армии обороны Израиля на базе появился дым, из-за которого пострадали 15 миротворцев
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израильские военные атаковали утром 13 октября базу миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сообщила миссия в телеграм-канале.

Речь идет о базе в Рамье на юге Ливана, где с начала октября идет наземная операция Израиля против «Хезболлы».

«Около 4:30 утра, пока миротворцы находились в укрытиях, два танка Армии обороны Израиля «Меркава» разрушили главные ворота позиции и ворвались на нее. Они несколько раз просили базу выключить огни. Танки ушли примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест через наш механизм связи, заявив, что присутствие Армии обороны Израиля подвергает миротворцев опасности», — заявила миссия.

Около 6:40 утра миротворцы там же сообщили «о нескольких выстрелах в 100 м к северу, из-за которых появился дым». Из-за проникновения дыма на базу у 15 бойцов ВСООНЛ были зафиксированы последствия — «раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции», они проходят лечение.

Днем ранее израильская армия не дала завершить «критически важное» передвижение ВСООНЛ в другом районе, около Мейс-эдж-Джебеля.

Миротворцы заявили о четырех инцидентах за четыре дня с участием миссии и армии Израиля.

Нетаньяху призвал вывести миротворцев ООН из Ливана
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

13 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести из зоны боевых действий миротворцев ВСООНЛ. По его словам, ВСООНЛ надо вывести «из опорных пунктов «Хезболлы» и из районов боевых действий», так как миротворцы представляют собой «живой щит» и «заложников» «Хезболлы». «Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат», — отметил Нетаньяху.

Миссия миротворцев ООН в Ливане была учреждена в 1978 году, когда Израиль вводил войска в страну для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками. Задачей миротворцев было подтверждение вывода израильских сил из Южного Ливана, восстановление международного мира и безопасности и оказание правительству страны помощи в восстановлении его власти в районе. Примерно в то же время возникла и «Хезболла», которая поставила своей целью борьбу с «израильскими оккупантами».

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил призыв своего израильского коллеги и «агрессию» армии Израиля против ВСООНЛ.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ливан ООН миротворцы Израиль ВСООНЛ
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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