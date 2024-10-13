Нетаньяху призвал вывести миротворцев ООН из Ливана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести из зоны боевых действий на юге Ливана миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), передает The Times of Israel.
«Господин генеральный секретарь [ООН Антониу Гуттериш], уберите силы ВСООНЛ из зоны риска. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», — сказал израильский премьер.
По его словам, ВСООНЛ надо вывести «из опорных пунктов «Хезболлы» и из районов боевых действий», так как миротворцы представляют собой «живой щит» и «заложников» «Хезболлы». «Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат», — отметил Нетаньяху.
Бойцы ВСООНЛ подвергались атакам со стороны израильской армии — в частности, была атакована их штаб-квартира в Накуре. 11 октября израильский танк обстрелял наблюдательную вышку в Накуре. В результате двое миротворцев были ранены, их госпитализировали.
Нетаньяху заявил, что Израиль «сожалеет о ранении» миротворцев и что армия делает все возможное, чтобы этого не допустить.
Миссия миротворцев ООН в Ливане была учреждена в 1978 году, когда Израиль вводил войска в страну для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками. Задачей миротворцев было подтверждение вывода израильских сил из южного Ливана, восстановления международного мира и безопасности и оказания правительству Ливана помощи в восстановлении его власти в районе. Примерно в то же время возникла и «Хезболла», которая поставила своей целью борьбу с «израильскими оккупантами».
В начале октября Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Это произошло после комментариев генсека о ракетной атаке Ирана по Израилю 1 октября. Гуттериш написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран. 13 октября МИД страны сообщил, что не собирается отменять это решение, его поддерживают, согласно опросу, 87% израильтян.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов