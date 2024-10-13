Нетаньяху призвал вывести миротворцев ООН из Ливана

Миротворцы ООН находятся на юге Ливана с конца 1970-х. После начала операции Израиля против «Хезболлы» они тоже попадали под удары израильской армии. Нетаньяху призвал вывести миссию ради ее безопасности

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести из зоны боевых действий на юге Ливана миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), передает The Times of Israel.

«Господин генеральный секретарь [ООН Антониу Гуттериш], уберите силы ВСООНЛ из зоны риска. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», — сказал израильский премьер.

По его словам, ВСООНЛ надо вывести «из опорных пунктов «Хезболлы» и из районов боевых действий», так как миротворцы представляют собой «живой щит» и «заложников» «Хезболлы». «Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат», — отметил Нетаньяху.

Бойцы ВСООНЛ подвергались атакам со стороны израильской армии — в частности, была атакована их штаб-квартира в Накуре. 11 октября израильский танк обстрелял наблюдательную вышку в Накуре. В результате двое миротворцев были ранены, их госпитализировали.

Нетаньяху заявил, что Израиль «сожалеет о ранении» миротворцев и что армия делает все возможное, чтобы этого не допустить.

Миссия миротворцев ООН в Ливане была учреждена в 1978 году, когда Израиль вводил войска в страну для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками. Задачей миротворцев было подтверждение вывода израильских сил из южного Ливана, восстановления международного мира и безопасности и оказания правительству Ливана помощи в восстановлении его власти в районе. Примерно в то же время возникла и «Хезболла», которая поставила своей целью борьбу с «израильскими оккупантами».

В начале октября Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Это произошло после комментариев генсека о ракетной атаке Ирана по Израилю 1 октября. Гуттериш написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран. 13 октября МИД страны сообщил, что не собирается отменять это решение, его поддерживают, согласно опросу, 87% израильтян.