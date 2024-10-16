США заявили, что КНР «положила палец на чашу весов» конфликта на Украине

Посол США при НАТО Джулианн Смит обвинила Китай в том, что он выбрал сторону в конфликте на Украине и продолжает поставлять России товары двойного назначения, которые используются в военных целях

Джулианн Смит (Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press)

В Соединенных Штатах убеждены, что, хотя Китай пытается представить себя как нейтральную страну в конфликте на Украине, он фактически выбрал сторону, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге для журналистов.

«[Китайская Народная Республика] положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в ее войне на Украине, предоставив длинный список компонентов двойного назначения, которые позволяют русским атаковать военных и мирных жителей Украины», — сказала Смит. Дипломат подчеркнула, что США вместе с союзниками будут и дальше указывать на факты подобной «критической поддержки» России со стороны Китая.

В конце июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что якобы осуществляемые Китаем поставки товаров двойного назначения в Россию «выходят далеко за рамки достойного поведения», и пригрозил Пекину «закрутить гайки» и ввести новые санкции против физических и юридических лиц. Вскоре после этого Министерство торговли КНР сообщило о расширении ограничений на экспорт продукции двойного назначения. Под них попали беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден также подписал указ, который уполномочил Минфин вводить санкции против иностранных банков, которые помогают в проведении сделок лицам из России, находящимся под санкциями, или оказывают содействие в поставках определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. После этого несколько крупнейших китайских банков стали чаще отказывать в приеме платежей из России и ограничили работу с российскими банками.

Президент Владимир Путин во время майской поездки в Китай говорил, что проблема с расчетами в китайских финансовых организациях решаема. В ходе встречи между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном, которая прошла в конце августа, стороны договорились развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе способствовать открытию филиалов и дочерних организаций банков в двух странах для обеспечения устойчивой торговли.

Власти Китая неоднократно опровергали поставки вооружений России. В Кремле говорили, что им нечего добавить к позиции китайской стороны, а в МИДе назвали данные о помощи Пекина дезинформацией.