Госдума начала рассматривать пакет законопроектов о миграции

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Госдума в первом чтении приняла два законопроекта из пакета инициатив, направленных на ужесточение наказания за организацию незаконной миграции.

Так, депутаты одобрили законопроект, который признает отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Он предусматривает внесение изменений в ст. 63 УК, дополнение ее новым пунктом «т».

Кроме того, депутаты одобрили отнесение к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет, штрафа от 3 до 5 млн руб. и лишение права занимать определенные должности в течение 10 лет.

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