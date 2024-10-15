Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Теперь получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак с гражданином России, постоянно проживающим в стране

Фото: Госдума России

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Закон, в частности, устанавливает минимальный трехлетний срок нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано.

Также, согласно закону, вид на жительство (ВНЖ) будет выдаваться в упрощенном порядке иностранцу, имеющему постоянно проживающего в России ребенка с российским гражданством, другой родитель которого также имеет российское гражданство при условии, что в судебном порядке подтвержден факт их совместного проживания в стране не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство. ВНЖ также может быть аннулирован, если иностранный гражданин будет лишен родительских прав, или аннулирована запись акта об установлении отцовства этого гражданина.

Ужесточение миграционного законодательства в России последовало за мартовским терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

В начале октября в Госдуму внесли пять миграционных законопроектов, их планируют принять в течение месяца. Они предусматривают признание незаконного нахождения в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением; введение внесудебной блокировки сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточение наказания за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запрет посредникам принимать экзамены на знание русского языка.

В том же месяце СК докладывал о росте числа преступлений со стороны мигрантов. По подсчетам ведомства, за восемь месяцев 2024 года они совершили свыше 26 тыс. преступлений, при этом почти втрое увеличилось число преступлений нелегалов: с 2880 до 8059.

О том, что мигранты заключают фиктивные браки с россиянами, чтобы получить миграционный статус и российское гражданство, ранее говорила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в 2024 году прокуроры получили более 300 материалов о фиктивных браках между иностранцами и гражданами России для легализации на территории страны. Всего с начала года в России на основании недействительности таких браков аннулировали 107 разрешений на временное проживание, в 75 случаях был аннулирован вид на жительство.