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Ограничения для мигрантов ,  
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Володин анонсировал перенос обсуждения миграционной политики на март

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Ограничения для мигрантов
Иностранные рабочие в автобусе во время задержания в ходе рейда ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
Иностранные рабочие в автобусе во время задержания в ходе рейда ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Проведение «правительственного часа» по вопросам миграционной политики могут перенести с декабря на март 2025 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует пресс-служба ведомства.

По словам Володина, такое предложение будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы 16 октября.

«Важно посмотреть правоприменительную практику по тем законам в сфере противодействия нелегальной миграции, которые к этому моменту вступят в силу. К марту сможем ее проанализировать», — объяснил председатель ведомства предложение об отсрочке «правительственного часа».

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Фото:Госдума России

Он отметил, что Госдума надеется совместно с правительством «донастроить» к этому времени принципы регулирования миграционной политики в стране.

В начале октября Володин пообещал принять до конца 2024 года пять миграционных законопроектов, которые внесли в нижнюю палату парламента. По словам председателя Госдумы, эти инициативы поддержало большинство депутатов. Целью законопроектов он назвал «наведение порядка» в миграционной сфере.

Речь идет о законопроектах, которые предлагают:

  • признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления;
  • признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением;
  • ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции;
  • ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию;
  • запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка.

Об ужесточении миграционной политики в России власти заговорили весной 2024 года. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек.

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Госдума миграционная политика «правительственный час» Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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