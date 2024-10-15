Володин анонсировал перенос обсуждения миграционной политики на март
Проведение «правительственного часа» по вопросам миграционной политики могут перенести с декабря на март 2025 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует пресс-служба ведомства.
По словам Володина, такое предложение будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы 16 октября.
«Важно посмотреть правоприменительную практику по тем законам в сфере противодействия нелегальной миграции, которые к этому моменту вступят в силу. К марту сможем ее проанализировать», — объяснил председатель ведомства предложение об отсрочке «правительственного часа».
Он отметил, что Госдума надеется совместно с правительством «донастроить» к этому времени принципы регулирования миграционной политики в стране.
В начале октября Володин пообещал принять до конца 2024 года пять миграционных законопроектов, которые внесли в нижнюю палату парламента. По словам председателя Госдумы, эти инициативы поддержало большинство депутатов. Целью законопроектов он назвал «наведение порядка» в миграционной сфере.
Речь идет о законопроектах, которые предлагают:
- признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления;
- признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением;
- ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции;
- ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию;
- запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка.
Об ужесточении миграционной политики в России власти заговорили весной 2024 года. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек.
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