Володин анонсировал перенос обсуждения миграционной политики на март

Иностранные рабочие в автобусе во время задержания в ходе рейда ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Проведение «правительственного часа» по вопросам миграционной политики могут перенести с декабря на март 2025 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует пресс-служба ведомства.

По словам Володина, такое предложение будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы 16 октября.

«Важно посмотреть правоприменительную практику по тем законам в сфере противодействия нелегальной миграции, которые к этому моменту вступят в силу. К марту сможем ее проанализировать», — объяснил председатель ведомства предложение об отсрочке «правительственного часа».

Он отметил, что Госдума надеется совместно с правительством «донастроить» к этому времени принципы регулирования миграционной политики в стране.

В начале октября Володин пообещал принять до конца 2024 года пять миграционных законопроектов, которые внесли в нижнюю палату парламента. По словам председателя Госдумы, эти инициативы поддержало большинство депутатов. Целью законопроектов он назвал «наведение порядка» в миграционной сфере.

Речь идет о законопроектах, которые предлагают:

признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления;

признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением;

ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции;

ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию;

запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка.