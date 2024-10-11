Власти Ингушетии сообщили о провокациях после слов Кадырова о мести

Власти Ингушетии сообщили о «провокационных призывах» в республике после слов Кадырова о подготовке покушения на него и кровной мести. Они призвали жителей «думать самостоятельно и не позволять эмоциям управлять»

Виды Ингушетии (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

В интернете распространяются призывы к совершению противоправных действий на территории Ингушетии, жителям необходимо «проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации», сообщили в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

Ведомство сопроводило свой пост скриншотом с распространяемым в интернете призывом останавливать машины с номерами 95 региона (Чеченская Республика) и брить чеченцев. Его авторы объясняют это ответом на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него и кровной мести.

С соответствующим заявлением он выступил 10 октября на совещании с силовиками, в ходе которого упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Бекхана Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они [Керимов, Курбанов и Барахоев] заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пообещал сенатору и депутатам кровную месть, в случае если они не докажут свою «невиновность».

В министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии обвинили инициаторов подобных призывов в стремлении разжечь межнациональную рознь.

«Важно соблюдать закон и избегать участия в несогласованных митингах, — говорится в сообщении ведомства. — Думайте самостоятельно и не позволяйте эмоциям управлять вами».

Восемнадцатого сентября произошла стрельба в офисе Wildberries недалеко от Кремля, в результате которой погибли охранники, уроженцы Ингушетии Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Еще семь человек получили ранения. Прощание с погибшими собрало «тысячи людей» в республике, передавало «РИА Ингушетия».

Как объясняли в компании, первыми открыли огонь сопровождавшие Владислава Бакальчука, мужа основательницы маркетплейса Татьяны Ким (до октября носила фамилию Бакальчук). Ранее он счел «рейдерским захватом» объединение Wildberries и оператора наружной рекламы Russ и обратился за помощью к Кадырову, тот его поддержал. Басманный суд арестовал после перестрелки 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».