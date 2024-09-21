The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить вглубь России

Договоренности могут достичь в конце сентября, но соответствующие заявления — отложить, пишет The Times. Путин предупреждал, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие будет означать, что США и Европа «воюют с Россией»

Великобритания и США в ближайшие недели могут негласно разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, передает The Times со ссылкой на западных дипломатов.

По данным газеты, этот факт постараются держать в секрете до тех пор, пока не будет осуществлен первый пуск. У сторон есть опасения насчет того, следует ли разглашать эту информацию и таким образом ставить в известность Россию.

Великобритания и США собирались одобрить этот шаг после визита высокопоставленных представителей руководства на Украину в начале сентября, но решение оказалось непростым и соответствующие заявления были отложены, отмечает The Times.

По данным The Times, западные дипломаты рассматривают возможность объявить легитимными целями для украинских сил «склады вооружений и бункеры», расположенные вне зоны военной операции. Договоренность может быть достигнута в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября, однако союзники могут воздержаться от заявлений по этому поводу, отмечает газета.

Представитель британского правительства в беседе с The Times не подтвердил и не опроверг ее информацию, подчеркнув, что «позиция Великобритании не изменилась».

О том, что Британия может вскоре разрешить ВСУ удары вглубь России ракетами Storm Shadow, ранее сообщили источники The Guardian. В американском Госдепе ранее заявили, что никаких объявлений об изменении позиции по ударам Украины вглубь России у ведомства нет.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 км. Великобритания передала такие ракеты Украине в мае 2023 года.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с ней, предупреждал в сентябре президент Владимир Путин. По его словам, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает, кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.