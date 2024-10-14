В офисе Зеленского анонсировали, когда он представит Раде «план победы»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представит Верховной раде свой «план победы», сообщил советник главы его офиса Сергей Лещенко в телеграм-канале.

Он отметил, что на этот день запланировано выступление украинского президента в Раде.

«Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление плана победы», — написал Лещенко.

Неделей ранее, 7 октября, Зеленский заявил, что «план победы» будет обнародован, когда Киев его усилит, «поняв позиции партнеров» и «все реальные возможности для Украины». Он также отметил тогда, что ожидает ответа от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и политическими деталями плана.

В США ранее для обсуждения «плана победы» были направлены начальник украинского Генштаба Анатолий Баргилевич и вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

По данным The Times, среди четырех пунктов плана — продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности Украине со стороны Запада, а также запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Киеву. Пятый пункт газета не назвала. Реализация первых четырех пунктов инициативы запланирована на октябрь—декабрь, а последнего, пятого, — после завершения конфликта.

В Кремле сочли преждевременным анализ плана Зеленского, пока он официально не представлен, и пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от него.