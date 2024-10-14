 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В офисе Зеленского анонсировали, когда он представит Раде «план победы»

Офис президента Украины: Зеленский представит Раде «план победы» 16 октября
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представит Верховной раде свой «план победы», сообщил советник главы его офиса Сергей Лещенко в телеграм-канале.

Он отметил, что на этот день запланировано выступление украинского президента в Раде.

«Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление плана победы», — написал Лещенко.

Неделей ранее, 7 октября, Зеленский заявил, что «план победы» будет обнародован, когда Киев его усилит, «поняв позиции партнеров» и «все реальные возможности для Украины». Он также отметил тогда, что ожидает ответа от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и политическими деталями плана.

В США ранее для обсуждения «плана победы» были направлены начальник украинского Генштаба Анатолий Баргилевич и вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

Госдеп заявил, что «план победы» Зеленского требует участия других стран
Политика
Владимир Зеленский

По данным The Times, среди четырех пунктов плана — продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности Украине со стороны Запада, а также запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Киеву. Пятый пункт газета не назвала. Реализация первых четырех пунктов инициативы запланирована на октябрь—декабрь, а последнего, пятого, — после завершения конфликта.

В Кремле сочли преждевременным анализ плана Зеленского, пока он официально не представлен, и пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от него.

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Верховная рада Украины Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский опроверг данные об обсуждении с Западом прекращения огня
Политика
Зеленский назвал приглашение в НАТО первым пунктом «плана победы»
Политика
Зеленский пообещал опубликовать «план победы» после его усиления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 17:35
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражающих атаки на границуОбщество, 20:15
AS подтвердила планы запустить Суперлигу в 2025 годуСпорт, 20:14
В Португалии эвакуировали посольство Украины из-за сообщения о бомбеПолитика, 20:08
Как нобелевские лауреаты 2024 года связали бедность с колониализмомПолитика, 20:07
Часов Яр: что это за город и чем он важен для армий Украины и РоссииБаза знаний, 19:56
Во Франции арестовали имущество двух российских бизнесменов на €70 млнПолитика, 19:52
В офисе Зеленского анонсировали, когда он представит Раде «план победы»Политика, 19:49
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Глава «Зенита» не увидел «ничего порочного» в игре Соболева в Dota 2Спорт, 19:45
МВД заявило о причастности Украины к действиям мошенников против россиянПолитика, 19:41
В Европарламенте согласовали кредит для Киева за счет активов РоссииПолитика, 19:26
Зачем США перебрасывают военных и батарею ПРО в ИзраильПолитика, 19:22
«Ак Барс» прервал серию поражений в КХЛ разгромом чемпионаСпорт, 19:22
Чехия потратила на нефть и газ из России больше, чем на помощь УкраинеПолитика, 19:17
В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатовОбщество, 19:16