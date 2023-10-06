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МИД пообещал принять россиян из Латвии в случае выселения

МИД: Россия примет соотечественников из Латвии в случае их выселения
В России действует программа по содействию добровольному переселению россиян, проживающих за рубежом, рассказал замглавы МИДа Грушко. Ранее Латвия предупредила 3,2 тыс. россиян о необходимости покинуть страну из-за истечения ВНЖ
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Россия примет россиян из Латвии, если латвийские власти их депортируют. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

«Понятно, что Россия сделает все возможное для того, чтобы если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены», — сказал он.

Он напомнил, что в стране действует программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа предусматривает ряд льгот для переселенцев. В частности, им разрешено беспошлинно ввозить свое имущество, компенсируются затраты на проезд и провоз багажа, один легковой автомобиль можно также ввезти без уплаты таможенной пошлины.

Помимо этого, выделены «территории приоритетного заселения» и все остальные «территории вселения». Соотечественники пользуются максимальным уровнем господдержки при переселении в Бурятию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую, Сахалинскую области и Еврейскую автономную область.

Для них предусмотрено ежемесячное пособие по безработице и пособие на обустройство («подъемные»).

Прошлой осенью Латвия предписала россиянам пройти языковой экзамен для получения ВНЖ, но разрешила остаться на два года для подготовки, если мигрант попытался пройти проверку.

Всего сдать тест для продления ВНЖ должны 25 тыс. человек. На проверку записались 13,1 тыс. человек, пришли 11,3 тыс. С первого раза его сдали 39%, на пересдачу пообещали прийти более 6,5 тыс.

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Справку о владении национальным языком на соответствующем уровне нужно было предоставить к 1 сентября.

Латвийское управление по делам гражданства и миграции 5 октября направило предупреждения 3255 россиянам, которые не стали проходить экзамен, об истечении срока действия вида на жительство, если они не запросили повторную сдачу экзамена по языку или статус постоянного жителя ЕС.

По закону срок постоянного вида на жительства истек 2 сентября и получившие уведомление должны будут покинуть республику в течение двух месяцев — до 30 ноября. Ведомство пообещало проверить, выехали ли эти люди за границу. Если нет, им предпишут покинуть Латвию.

Парламент Латвии 28 сентября утвердил новую концепцию национальной безопасности, написанную «на основе анализа национальных угроз». По концепции СМИ на русском языке должны быть закрыты.

В МИД России назвали запрет властями Латвии русского языка проявлением шовинистического национализма, подчеркнув, что русским языком для общения в Латвии пользуются 40% населения.

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Виктория Громова Виктория Громова
Латвия Россия россияне переселение МИД
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