Как люди пытаются выехать из сектора Газа в Египет. Видео

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На пропускном пункте «Рафах» на границе сектора Газа и Египта скопилось множество людей, которые пытаются перебраться из зоны конфликта с Израилем в соседнюю страну. Накануне палестинские власти сообщили, что жители сектора Газа с двойным гражданством, а так же иностранцы смогут пересечь границу с 9 часов утра 17 октября.

Власти Египта накануне, 15 октября, сообщали, что пункт пропуска с египетской стороны был открыт все время, однако дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок. Телеканал Al Arabiya и агентство Reuters сообщали, что на это время будет объявлено прекращение огня на юге сектора Газа. Власти Израиля опровергли эту информацию.