 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал чрезвычайно важным для России внеблоковый статус Украины

Путин: для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, поскольку безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других, заявил российский президент Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

«Один из ключевых моментов ‒ это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство. Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — сказал он.

Путин добавил, что России в 1991 году обещали, что расширения НАТО на восток не будет, однако затем последовало пять волн расширения альянса, по поводу которых Москва высказывала свои озабоченности. «Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания», — заявил он.

В 2019 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ, закрепляющий стремление страны в НАТО и ЕС в украинской Конституции. Москва в конце 2021 года потребовала от альянса дать гарантии безопасности, среди которых было невступление Украины в блок. НАТО таких гарантий давать не стало. В альянсе говорили, что не будут отказываться от политики «открытых дверей». Путин заявлял, что блок «кинул» Россию.

Говоря о возможности мирного урегулирования конфликта, Путин отметил, что Россия «никогда не возражала» против этого, однако Украина отказывается от диалога. По его словам, если Киев хочет начать мирные переговоры, ему следует отменить указ о запрете на диалог с Россией, пока во главе государства стоит Путин, и заявить о готовности к переговорам. «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — добавил российский президент.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Продовольственный кризис не состоялся. Но цены вырастут из-за Эль-Ниньо
Новая профессия — юрист-программист. Почему на них растет спрос
Масла на всех не хватит. Почему в ЕС столкнулись с дефицитом оливок
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин НАТО Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Путин назвал чрезвычайно важным для России внеблоковый статус Украины Политика, 07:43
Израиль обвинил ХАМАС в обстреле колонны в секторе Газа Политика, 07:29
Путин оценил потери украинской армии в ходе контрнаступления Политика, 07:13
Рост цен и серый импорт обрушили продажи легальных видеоигр в России Технологии и медиа, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
МИД Китая заявил о поддержке «справедливого дела» народа Палестины Политика, 06:53
Экс-председателя совета директоров Bank of China арестовали за взятки Политика, 06:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в передаче данных Украине Общество, 06:15
Правительство предложило лишать статуса покинувших Россию адвокатов Общество, 06:04
В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ под Артемовском Политика, 05:58
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Больницы в Газе предупредили, что не смогут эвакуировать тысячи раненых Политика, 05:19
Даниэль Набоа выиграл выборы президента Эквадора Политика, 05:05
Больше трети российских компаний нашли деньги на корпоративы в 2024 году Бизнес, 05:00