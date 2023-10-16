Путин назвал чрезвычайно важным для России внеблоковый статус Украины

Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, поскольку безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других, заявил российский президент Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

«Один из ключевых моментов ‒ это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство. Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — сказал он.

Путин добавил, что России в 1991 году обещали, что расширения НАТО на восток не будет, однако затем последовало пять волн расширения альянса, по поводу которых Москва высказывала свои озабоченности. «Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания», — заявил он.

В 2019 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ, закрепляющий стремление страны в НАТО и ЕС в украинской Конституции. Москва в конце 2021 года потребовала от альянса дать гарантии безопасности, среди которых было невступление Украины в блок. НАТО таких гарантий давать не стало. В альянсе говорили, что не будут отказываться от политики «открытых дверей». Путин заявлял, что блок «кинул» Россию.

Говоря о возможности мирного урегулирования конфликта, Путин отметил, что Россия «никогда не возражала» против этого, однако Украина отказывается от диалога. По его словам, если Киев хочет начать мирные переговоры, ему следует отменить указ о запрете на диалог с Россией, пока во главе государства стоит Путин, и заявить о готовности к переговорам. «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — добавил российский президент.

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