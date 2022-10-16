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Белгородское МВД опровергло подъем по тревоге после взрывов

УМВД по Белгородской области опровергло информацию о подъеме личного состава по тревоге
Утром в городе сработала система ПВО, пострадали несколько человек. После этого телеграм-канал Baza сообщил, что личный состав управления МВД подняли по тревоге, но в ведомстве информацию опровергли

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Управление МВД России по Белгородской области работает в штатном режиме, сообщается на его сайте. Информация о том, что личный состав после взрывов в воскресенье подняли по тревоге, не соответствует действительности.

О том, что МВД подняли по тревоге, сообщил телеграм-канал Baza, отметив, что в Белгороде продолжаются взрывы, в некоторых многоэтажках выбило стекла.

Утром в воскресенье над Белгородом сработала система ПВО, прозвучало не менее 16 взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о четверых пострадавших, двоих из них госпитализировали с осколочными ранениями. Повреждения зафиксированы более чем в 20 домовладениях. Есть повреждения и «на сетях ресурсоснабжающих организаций» — для их устранения аварийным бригадам потребуется два-три часа.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область многократно подвергалась обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

В последнее время обстрелы участились, за эту неделю не раз атаковали сам Белгород. 14 октября после обстрела в городе загорелась подстанция. 15 октября снаряд попал в нефтебазу в Белгородском районе.

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В тот же день Минобороны сообщило, что в Белгородской области на полигоне Западного военного округа произошел теракт: двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которых готовили к участию в спецоперации на Украине. Погибли 11 человек, 15 пострадали, стрелявшие убиты ответным огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

17 октября в области начнутся внеочередные школьные каникулы.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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