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Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: снаряд попал в нефтебазу в Белгородском районе области
Помимо этого, 14 снарядов прилетели в таможенный пункт пропуска в Шебекино в Белгородской области. В результате никто не пострадал, уточнил глава региона

В результате обстрела со стороны Украины один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», — заявил он.

Помимо этого, уже несколько дней подряд под обстрел попадает таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня там зафиксировали 14 снарядов, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Накануне, 14 октября, после обстрела произошел пожар подстанции «Дубовое», которая обеспечивает энергией часть Белгорода. Портал go31 со ссылкой на местных жителей писал, что электричество пропало в районе Харгоры. Позднее Гладков сообщил, что в Белгородской области возобновили подачу электричества.

С начала военной операции России на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует желтый уровень террористической опасности. По фактам обстрелов СК заводит уголовные дела.

Утром 14 октября системы ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки ракет упали в районе железной дороги, оказались повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановили.

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В тот же день обстрелу подверглось село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Из-за обрыва ЛЭП произошло частичное отключение электроснабжения в селах Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, в поселках Красное и Ленинский.

Гладков с 17 октября объявил внеочередные каникулы во всех школах. «С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — сказал он.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Вячеслав Гладков Белгородская область снаряд нефтебаза
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной
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