Гладков сообщил о двух раненых при обстреле Белгорода
Над Белгородом сработала система ПВО, прозвучало не менее 16 взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых
При обстреле Белгорода, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией», — написал он в своем телеграм-канале.
Над городом сработала система противовоздушной обороны, очевидцы публикуют видео, на которых слышны звуки взрывов. По данным «РИА Новости», прозвучало не менее 16 взрывов.
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