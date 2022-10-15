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В Белгородской области 11 человек погибли при теракте на военном полигоне

Минобороны: на полигоне под Белгородом окрыли стрельбу, 11 человек погибли, 15 ранены
По данным Минобороны, двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, собиравшимися участвовать в военной операции на Украине. Нападавших убили ответным огнем
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На полигоне Западного военного округа Белгородской области был совершен теракт, сообщает Минобороны. По данным ведомства, двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу, погибли 11 человек, 15 пострадали.

Нападение произошло во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, готовящимися к участию в военной операции на Украине, нападавшие обстреляли личный состав подразделения из стрелкового оружия. Их уничтожили ответным огнем.

На месте работают правоохранительные органы.

О происшествии ранее написали телеграм-каналы Sota и «Осторожно, новости», ссылаясь на родственников мобилизованных. Sota писала, что речь идет о полигоне в селе Солоти. По данным Mash, погибшие — добровольцы из Брянской области.

РБК направил запрос в пресс-службу Западного военного округа и обратился за комментарием в пресс-службу правительства Белгородской области.

26 сентября стрельба произошла в военкомате Усть Илимска. Местный житель Руслан Зинин выстрелил в военкома Александра Елисеева, последнего госпитализировали. Мать стрелка заявила, что он переживал из-за лучшего друга, который не служил в армии и получил повестку в рамках частичной мобилизации. Против Зинина завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК, наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного) и незаконном хранении оружия (ст. 222, до пяти лет лишения свободы), он арестован

Теги
воинская часть стрельба Белгородская область Минобороны
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