Президент Тайваня исключила войну с Китаем
Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что военный конфликт с материковым Китаем «не рассматривается» как вариант, передает Associated Press.
«Я хочу подчеркнуть для пекинских властей, что вооруженное противостояние — абсолютно не вариант для обеих сторон», — сказала она. Лидер Тайваня призвала Пекин с уважением относиться к «суверенитету и демократии» республики, независимость которой власти КНР не признают.
Отношения между Пекином и Тайбэем обострились в этом году на фоне визитов на остров нескольких американских делегаций, в том числе во главе со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. В Белом доме, комментируя поездку Пелоси, подчеркнули, что она не противоречит принципу «одного Китая».
Китайские власти раскритиковали подобные визиты политиков из США, обвинили Вашингтон в провокациях и выразили американскому послу протест.
В преддверии визита Пелоси китайские вооруженные силы провели у берегов Тайваня учения со стрельбами. Администрация Тайваня в ответ повысила уровень боеготовности.
После спикера палаты представителей на остров приехали еще три американские делегации. В числе посетивших Тайвань американских политиков и чиновников были несколько членов конгресса, а также губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.
Власти США неоднократно напоминали, что готовы к военному ответу на использование Пекином силы против Тайваня. Американский «Закон об отношениях с Тайванем» предполагает военную помощь со стороны Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности. При этом формально Соединенные Штаты не признают независимость Тайваня и придерживаются «принципа одного Китая».