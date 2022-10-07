Маск предложил опыт Гонконга в решении ситуации вокруг Тайваня

Тайвань мог бы добиться более мягких условий существования в составе Китая, чем Гонконг, считает основатель Tesla Илон Маск

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Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (самый богатый человек в мире с состоянием в $223,9 млрд по версии Forbes) считает конфликт из-за Тайваня неизбежным и предложил придумать для острова административный режим в составе Китая по аналогии с тем, что действует в Гонконге. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Моим советом было бы придумать особую административную зону для Тайваня [в составе Китая], которая была бы приемлемой, хотя и не сделает всех счастливыми. Возможно, я думаю, вероятно, у них могло бы быть более мягкое соглашение, чем у Гонконга», — сказал он.

Маск считает конфликт между Китаем и Тайванем неизбежным, а также признает, что его бизнес при таком сценарии может пострадать. Завод в Шанхае обеспечивает от 30 до 50% всех производственных мощностей Tesla, указывает издание. По мнению Маска, пострадает не он один: «У Apple были бы очень большие проблемы, это точно». Кроме того, предприниматель считает, что мировая экономика потеряет 30% в случае потенциального конфликта.

Тайвань (Китайская республика) — островное государство, объявившее о своей независимости от Китая в 1949 году, после поражения Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В Пекине считают остров провинцией КНР.

В 2022 году ситуация вокруг Тайваня обострилась на фоне нескольких визитов туда высокопоставленных американских политиков, в том числе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил поездку, назвал ее провокацией и ввел против Пелоси санкции.

Китай получил суверенитет над Гонконгом в 1997 году. До 2047 года у региона есть широкая автономия от Пекина, в рамках которой местные власти принимают самостоятельные решения по широкому кругу вопросов, за исключением обороны и внешней политики. Такой подход получил название «Одна страна, две системы». В 80-х Пекин предложил применить его и к Тайваню, однако власти острова отвергли и отвергают эту инициативу.