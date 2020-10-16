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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД России назвало основание для розыска Тихановской

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии разыскивают по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя. По этой статье УК Белоруссии грозит лишение свободы на срок дот пяти лет
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: John Macdougall / Reuters)

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии и основную соперницу Александра Лукашенко Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

Это ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии, наказание по ней предусматривает арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, что Тихановская в розыске, стало известно 7 октября, когда соответствующая запись появилась в базе данных разыскиваемых лиц российского МВД. В качестве основания для розыска было указано «статья УК» без конкретизации ее номера.

Тихановская словами «надо проверить почту» ответила на данные о розыске
Политика
Светлана Тихановская

Позже в МВД пояснили, что запись о розыске Тихановской попала в базу на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией. В России в отношении экс-кандидата в президенты уголовные дела не возбуждали.

Сама Тихановская сообщала, что не знала об уголовном преследовании в Белоруссии. «Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — сказала она 7 октября.

Сейчас Тихановская находится в Литве, куда она уехала после прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии. На них, по официальным данным, победил Лукашенко, а Тихановская заняла второе место. Ее штаб не согласился с данными ЦИК и заявил, что победу одержала она.

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Светлана Тихановская

После выборов в стране начались протесты, их участники считают, что голосование прошло с нарушениями и фальсификациями.

Оппозиция создала координационный совет, который должен был передать Тихановской власть в стране до повторных выборов. Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захватить власть, а Конституционный суд Белоруссии признал новый орган незаконным. Члены совета неоднократно отвергали обвинения в намерениях незаконно захватить власть.

Автор
Мария Лисицына
Светлана Тихановская международный розыск
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