МВД России назвало основание для розыска Тихановской

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии разыскивают по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя. По этой статье УК Белоруссии грозит лишение свободы на срок дот пяти лет

Светлана Тихановская (Фото: John Macdougall / Reuters)

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии и основную соперницу Александра Лукашенко Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

Это ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии, наказание по ней предусматривает арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, что Тихановская в розыске, стало известно 7 октября, когда соответствующая запись появилась в базе данных разыскиваемых лиц российского МВД. В качестве основания для розыска было указано «статья УК» без конкретизации ее номера.

Позже в МВД пояснили, что запись о розыске Тихановской попала в базу на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией. В России в отношении экс-кандидата в президенты уголовные дела не возбуждали.