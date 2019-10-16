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Политика ,  
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Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Кремлю трудно комментировать, означает ли условие Украины отход от минских договоренностей и ранее взятых на себя обязательств, пояснил Дмитрий Песков

Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, Кремлю пока трудно комментировать, означает ли требование Украины распустить самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики отход Киева от минских соглашений и ранее взятых на себя обязательств. Песков отметил, что комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе также был подписан представителями ДНР и ЛНР и что согласование соответствующего документа было бы без них невозможно.

Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

Накануне Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, сообщила по итогам очередной встречи, что Украина готова выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

В начале октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса и процедуру проведения выборов в регионе. Стороны также договорились о разведении сил в двух пунктах на востоке Украины, которое до сих пор не выполнено — ДНР и ЛНР с Киевом обоюдно обвиняют друг друга в обстрелах. Необходимость роспуска самопровозглашенных республик в ходе переговоров официльно не упоминалась.

Авторы: Владимир Дергачев, Артём Губенко
Теги: Кремль, Украина, ДНР
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