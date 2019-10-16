СМИ узнали о передаче политики США по Украине в ведение «трех амиго»

СМИ узнали о передаче политики США по Украине в ведение «трех амиго»

В мае Белый дом назначил ответственными за проведение политики по Украине команду из трех человек — сотрудников администрации Трампа. Чиновника Госдепа, в чьем ведении были отношения Вашингтона и Киева, от обязанностей отстранили

Джордж Кент (Фото: Andrew Harnik / AP)

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил трех представителей администрации президента США ответственными за проведение политики по Украине. Как пишет NBC News, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в ходе дачи показаний в конгрессе в рамках расследования дела об импичменте Дональда Трампа.

Издание ссылается на заявление члена палаты представителей Джорджа Конноли, который присутствовал на слушаниях. Пересказывая выступление Кента, он сообщил, что Малвейни 23 мая провел совещание, на котором объявил, что за вопросы по Украине будут ответствечать Курт Волкер, тогда занимавший должность спецпредставителя США по этой стране, глава Минэнерго Рик Перри и американский посол при ЕС Гордон Сондленд. На слушаниях Кент назвал их «три амиго».

Сам заместитель помощника госсекретаря на майской встрече не присутствовал, сообщает Bloomberg. Агентство также пишет, что, согласно заявлению Кента, решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.

Как указывает NBC со ссылкой на слова Конноли, Кенту после той встречи было приказано «сидеть тихо», когда он выразил обеспокоенность по поводу действий адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, призвавшего заставить украинские власти инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера. В ходе слушаний Кент сообщил о своей обеспокоенности, что «теневая, параллельная роль» Джулиани «подорвала 28 лет американских усилий по содействию верховенству права на Украине», отмечает Bloomberg.