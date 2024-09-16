 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

DPA узнало, что конференцию Шольца и Токаева отменил Казахстан

Пресс-конференция была запланирована, но ее отменили по инициативе Астаны. Шольц на встрече с Токаевым заявил о стремлении к тесному экономическому сотрудничеству с Казахстаном и попросил его высказаться о конфликте Москвы и Киева

Совместную пресс-конференцию канцлера Германии Олафа Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которая должна была пройти после их встречи в Астане, отменили по инициативе казахстанской стороны, пишет DPA, не приведя подробностей.

На сайте президента Казахстана говорится, что лидеры обсудили расширение политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран, сотрудничество в области энергетики промышленности, горнодобывающей промышленности и т. д.

Во время встречи Шольц попросил Токаева высказаться об урегулировании военного конфликта России и Украины. Тот заявил, что «в военном отношении Россия непобедима», и призвал к прекращению боевых действий, отметил, что дальнейшая эскалация «приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт».

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Политика
Олаф Шольц и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев

Токаев также поддержал «мирный план» Китая и Бразилии, которые предложили провести конференцию по урегулированию между Россией и Украиной. Глава китайского МИДа Ван И сообщал, что в поддержку предложения высказались более двух десятков стран. Украина отнеслась к нему скептически, а Россия называла заслуживающим внимания другой план Пекина из 12 пунктов, представленный в феврале 2023 года.

Шольц, в свою очередь, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, и также высказался за участие России в мирной конференции по урегулированию. Он также сообщил, что хочет расширить экономическое сотрудничество с Казахстаном.

DPA отмечает, что в Узбекистане, где Шольц также побывал в рамках центральноазиатского турне, совместных заявлений для прессы с президентом Шавкатом Мирзиёевым запланировано не было.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Касым-Жомарт Токаев Казахстан Германия
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Касым-Жомарт Токаев фото

Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против России
Политика
Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан
Политика
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
Полигон на Новой Земле принял 94% всех ядерных взрывов в СССРПолитика, 00:39
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников ЕвропыОбщество, 00:18
Россияне начали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вкладыФинансы, 00:01
«Сбер» урезал скидки для снижения ставки по ипотекеФинансы, 00:00
Власти проработают вопрос об увеличении пособия по уходу за ребенкомЭкономика, 00:00
Эксперты описали 2 сценария для рынка жилья в России при высоких ставкахНедвижимость, 00:00
DPA узнало, что конференцию Шольца и Токаева отменил КазахстанПолитика, 16 сен, 23:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ростовской области потушили пожар в СНТ «Задонье»Общество, 16 сен, 23:51
Минкульт Украины внес в черный список режиссера ТрофимовуПолитика, 16 сен, 23:42
Над Брянской и Курской областями сбили девять дроновПолитика, 16 сен, 23:32
ГТРК «Белгород» опровергло сообщения о гибели своего корреспондентаОбщество, 16 сен, 23:26
Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без ПриднестровьяПолитика, 16 сен, 22:51
На северо-западе Москвы водитель сбил двух детей на переходеОбщество, 16 сен, 22:45
Вологодский губернатор заявил о получении «занимательной портянки» из СБУПолитика, 16 сен, 22:29