Генсек НАТО назвал диалог с Россией необходимым для решения по Украине

Конфликт на Украине позволит завершить возобновление диалога с Москвой, основанного на силе, считает Столтенберг. Путин называл бесперспективными переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Возобновление диалога с Россией позволит завершить конфликт, но это должно основываться на силе Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией в сочетании с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог. Конечно, места для этого сейчас гораздо меньше, почти нет по сравнению с 2014 годом», — сказал он.

Столтенберг напомнил о своем первом шаге на посту генсека альянса — активизация Совета Россия — НАТО, работа которого была приостановлена после конфликта в Грузии в 2008 году. «Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но это должно основываться на силе Украины», — заключил генсек НАТО.

Украина настаивает на урегулировании конфликта по «формуле мира», которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Москва отвергает переговоры на этих условиях.

Президент России Владимир Путин в июне выступил со своей инициативой по урегулированию конфликта, которая включает в себя вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский называл это предложение ультиматумом.

После начала операции ВСУ в Курской области Путин счел бесперспективными переговоры с Киевом.

«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?» — спросил глава государства.