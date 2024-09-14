Le Monde узнала реакцию Франции на слова Путина об ударах вглубь России

Le Monde: в Париже призвали не допустить третьей мировой войны после слов Путина

Франция призвала не допустить третьей мировой войны и не отвергать риск расширения масштабов боевых действий со стороны Москвы, пишет Le Monde. Путин предупредил об ответе на разрешение ударов вглубь России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Франция должна сделать все, чтобы избежать перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну, пишет Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Нельзя просто отвергнуть гипотезу о том, что русские могут расширить масштабы военных действий», — сказал собеседник издания.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Украине применять западное вооружение большой дальности будет означать, что НАТО, США и европейские страны «воюют с Россией». «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.

В последние недели Киев настаивает на получении такого разрешения со стороны западных стран. Le Monde пишет, что этот вопрос поднимался во время телефонного разговора президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона 5 сентября. Официальных заявлений Парижа на этот счет не было «на фоне политической турбулентности» внутри страны, отмечает издание.

The Guardian со ссылкой на источники писала, что Великобритания разрешит Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. The Times анонсировала подобное решение со стороны президента США Джо Байдена в ближайшее время.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.