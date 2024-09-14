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Военная операция на Украине ,  
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Le Monde узнала реакцию Франции на слова Путина об ударах вглубь России

Le Monde: в Париже призвали не допустить третьей мировой войны после слов Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Франция призвала не допустить третьей мировой войны и не отвергать риск расширения масштабов боевых действий со стороны Москвы, пишет Le Monde. Путин предупредил об ответе на разрешение ударов вглубь России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Франция должна сделать все, чтобы избежать перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну, пишет Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Нельзя просто отвергнуть гипотезу о том, что русские могут расширить масштабы военных действий», — сказал собеседник издания.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Украине применять западное вооружение большой дальности будет означать, что НАТО, США и европейские страны «воюют с Россией». «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.

В последние недели Киев настаивает на получении такого разрешения со стороны западных стран. Le Monde пишет, что этот вопрос поднимался во время телефонного разговора президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона 5 сентября. Официальных заявлений Парижа на этот счет не было «на фоне политической турбулентности» внутри страны, отмечает издание.

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The Guardian со ссылкой на источники писала, что Великобритания разрешит Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. The Times анонсировала подобное решение со стороны президента США Джо Байдена в ближайшее время.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Франция Владимир Путин Военная операция на Украине Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский
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