ЕР выбрала кандидатов на посты вице-спикеров Госдумы и глав комитетов

«Единая Россия» предложит Викторию Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, Николая Шульгинова — на пост главы комитета по энергетике, Олега Матыцина — на пост главы комитета по спорту

Виктория Абрамченко (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

«Единая Россия» рекомендовала на должность заместителя председателя Госдумы бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко, которая избралась в нижнюю палату парламента в Единый день голосования на дополнительных выборах. Об этом в Госдуме на пресс-подходе сообщил глава фракции Владимир Васильев.

Кроме того, фракция выбрала кандидатов на должности глав нескольких комитетов:

Экс-министра спорта, депутата Олега Матыцина — на должность председателя комитета по спорту;

Экс-министра энергетики, депутата Николая Шульгинова — на должность председателя комитета по энергетике;

Нынешнюю главу комитета по просвещению, депутата Ольгу Казакову — на должность главы комитета по просвещению;

Зампреда комитета по госстроительству, депутата Ирину Белых — на должность главы комитета по просвещению.

Перед этим в Думе состоялось собрание фракции «Единой России», в ходе которого членам фракции представили новых депутатов. Окончательно кандидатуры вице-спикера и глав комитетов будут утверждать депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Ольга Казакова в разговоре с РБК напомнила, что комитет по просвещению, который она пока возглавляет, занимается в том числе укреплением системы воспитания в школах, раскрытия талантов детей, что близко связано со сферой культуры. «Многие моменты, над которыми я как председатель комитета работала в комитете по просвещению, очень четко пересекаются с теми вопросами, которые сегодня есть в культуре — это духовно-нравственное воспитание, проекты в этой сфере, патриотическая повестка и так далее», — пояснила Казакова.

Депутат выразила уверенность, что работа комитета по культуре будет связана в том числе с реализацией поручений президента, новыми национальными проектами, в том числе «Семья» и «Молодежь и дети», кинематографией, сохранением объектов культурного наследия.

Позиция главы комитета по культуре вакантна с мая — занимавшая ее Елена Ямпольская была назначена советником президента.

Абрамченко, Матыцин и Шульгинов избрались в Думу на дополнительных выборах по одномандатным округам, которые прошли в Единый день голосования в сентябре. Абрамченко и Матыцин шли на выборы от «Единой России», Шульгинов — как самовыдвиженец. В итоге все трое вошли во фракцию «Единой России».

Позиция вице-спикера Госдумы оказалась вакантна в июле, когда Дума освободила от этой должности единоросса Сергея Неверова, который был вице-спикером с 2011 по 2020 год и с 2021 по 2024. Тогда же должности глав комитетов по энергетике и по спорту покинули Павел Завальный («Единая Россия») и Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Источник в Госдуме сообщил РБК, что в целях сохранения межфракционного баланса взамен комитета по спорту, которым теперь будет руководить единоросс Матыцин, один из думских комитетов возглавит представитель ЛДПР.