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Политика ,  
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Сергея Неверова освободили от должности вице-спикера Госдумы

Госдума проголосовала за освобождение Сергея Неверова от должности вице-спикера парламента. Его место может занять бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко
Сергей Неверов
Сергей Неверов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госдума освободила от должности вице-спикера Сергея Неверова. Своих должностей также лишились главы комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту Павел Завальный и Дмитрий Свищев соответственно.

Проект об их отстранении внесли в Госдуму накануне. Пост Неверова может занять бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, писала газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. В правительстве она занималась экологией, сельским хозяйством и недвижимостью, а минувшей весной не вошла в новый кабмин.

Во время встречи с Абрамченко после ее ухода из правительства президент России Владимир Путин заявил, что «есть варианты» будущей работы. О том же он сказал и бывшему министру спорта Олегу Матыцину.

Сергей Неверов был вице-спикером Госдумы дважды — сначала в 2011-2020-м (его сменил бывший вице-премьер Алексей Гордеев). затем в 2021–2024 годах.

С 2011 по 2017 год Неверов был секретарем генсовета «Единой России», в октябре 2017-го этот пост перешел Андрею Турчаку (с минувшего июня руководит Республикой Алтай, как секретаря генсовета его сменил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев). Затем возглавлял фракцию единороссов в Госдуме с 2017 по 2021 год.

Свищев занимал свой пост с 2021 года, Завальный — с 2015-го.

Неверов работает в Госдуме с 1999 года, был депутатом III, IV, V, VI и VII созывов. Уйдет ли он из Думы, пока не решено, писали «Ведомости».

Теги
Госдума Сергей Неверов отставка Виктория Абрамченко
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