Зеленский после заседания в ООН встретится с Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления на Генассамблее ООН планирует встретиться с американским лидером Джо Байденом в Белом доме, сообщают источники CNN и NBC News. Встреча может пройти в четверг 21 сентября, уточняет NBC.

По данным собеседников телеканалов, встреча глав государств состоится в Белом доме в Вашингтоне, куда украинский президент прилетит из Нью-Йорка.

Кроме того, Зеленский во время той же поездки посетит конгресс США, сообщил источник CNN из Республиканской партии, отметив, что украинский лидер не будет выступать на заседании парламент, а вместо этого встретится индивидуально с законодателями и членами руководства.

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19–23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Зеленский на Генассамблее ООН будет преследовать две цели, заявил Politico высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. Первая цель, по его словам, — заручиться поддержкой «формулы мира», которая сначала состояла из пяти пунктов, а затем расширилась до десяти. Другой основной задачей Зеленского служит поиск решений кризиса продовольственной безопасности, добавил украинский чиновник.