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Нацбанк Украины оценил возможные потери от запрета на экспорт зерна

Нацбанк Украины оценил потери от запрета на поставки зерна в Европу в $600 млн

Национальный банк Украины прогнозирует потери примерно на $600 млн из-за запрета на экспорт украинского зерна в Европу. Об этом заявил заместителя председателя банка Сергей Николаевчук на брифинге, его слова передает «РБК-Украина».

«В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в $600 млн. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной», — сказал Николаевчук.

Он отметил, что украинские экспортеры в третьем квартале текущего года эффективно использовали альтернативные каналы поставок, и выразил надежду, что они продолжат это делать, если Евросоюз после 15 сентября не снимет запрет на экспорт.

Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос в 2022 году, что вызвало недовольство среди фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. В апреле Польша запретила импорт украинского продовольствия; затем такое решение приняли еще четыре страны, граничащие с Украиной. Меру одобрила Еврокомиссия. Эмбарго действует до 15 сентября, но Польша хочет добиться его продления до конца года.