Аксенов сообщил, что отправку добровольцев в зону СВО финансируют банки

По словам Аксенова, все добровольческие подразделения профинансируют за счет внебюджетных источников. Накануне он сообщал, что Крым уже выставил 1,2 тыс. человек и формирует еще два батальона

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Крупные банки оплатят закупку снаряжения для добровольцев, отправляющихся из Крыма в зону спецоперации на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, на полуострове усиливают работу по привлечению добровольцев для участия в СВО. «Наращиваем эту работу. Несколько крупных банковских структур занимаются полностью формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения будут за счет внебюджетных источников обуты, одеты полностью, причем самое современное будет и вооружение, и, соответственно, броня, каски, защита, средства связи, средства разведки и так далее», — сказал Аксенов.

Он добавил, что работа «уже поставлена на поток». И чем быстрее спецоперация на Украине будет завершена, тем лучше, по словам главы Крыма, будет для всех. «Есть ресурсы, есть понимание как это делать, есть желающих очень много, все зависит от правильной организации процесса», — отметил Аксенов.

Названия банков, которые финансируют отправку добровольцев, Аксенов не уточнил.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. С того момента разные западные СМИ, в частности The Guardian и Bloomberg, со ссылкой на источники неоднократно сообщали, что в России могут объявить мобилизацию. В конце июля в Минобороны России, комментируя подобные статьи, заявляли, что к СВО привлекается только часть Вооруженных сил России, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».

Между тем на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы не дожидаться, пока Кремль объявит военное положение или завершится сама спецоперация, и начать «самомобилизацию». Он предложил каждому субъекту подготовить хотя бы 1 тыс. добровольцев, отметив, что в масштабах всех регионов военный контингент в 85 тыс. человек — это «почти армия».

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Призыв Кадырова поддержал Аксенов, а также губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт. Накануне глава Крыма сообщил, что регион уже «выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона».